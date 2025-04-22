Враг использовал 'перемирие' для подвоза боеприпасов: в Силах обороны рассказали о ситуации на юге

После так называемого Пасхального перемирия российские войска значительно увеличили свою огневую активность на юге Украины. Оккупанты усилили артиллерийские обстрелы и удары дронами.

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Об этом в телеэфире сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин. Он рассказал, что после попытки прекратить боевые действия на время, враг быстро возобновил свою активность.

Так, за последние сутки артиллерийские обстрелы выросли на 25% – было зафиксировано более 420 ударов. Кроме того, увеличилось количество атак с помощью FPV-дронов и дронов-камикадзе – их зафиксировано более 600.

Представитель пояснил, что увеличение артиллерийских обстрелов связано с тем, что враг без проблем доставил боеприпасы к своим позициям, поскольку украинские силы не нанесли ударов в тот день, а только ответили на атаки.

Враг воспользовался возможностью для снабжения боеприпасами и теперь активно проводит контрартиллерийские дуэли. Силы обороны Украины осуществляют контрбатарейные мероприятия, благодаря которым враг несет потери не только в технике, но и в логистических системах. Украинские военные не дают россиянам развернуться слишком сильно.

"По данным нашей разведки, у врага есть достаточно на сегодняшний день сил для того, чтобы проводить штурмовые действия малыми группами пехоты, и даже возможные штурмовые действия подразделениями, как это было на прошлой неделе", – подытожил чиновник.

Кроме того, россияне активно используют авиацию для атак, в том числе на позиции Сил обороны и городские районы Запорожья. Волошин отметил, что у врага достаточно сил для малых штурмовых групп и даже больших операций.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным WSJ, на фоне угроз США прекратить усилия по урегулированию войны в Украине объявленное "пасхальное перемирие" стало для Кремля легкой дипломатической победой. В частности, Путин считает, что "тишиной на 30 часов" демонстрирует готовность идти на уступки.

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