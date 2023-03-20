'Враг усложняет работу нашей ПВО': Наев рассказал, по каким целям в Украине может бить РФ, и указал на уловки врага

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что страна-агрессор Россия продолжит применять тактику ракетного террора против Украины. По его словам, основными целями путинских террористов остаются объекты критической инфраструктуры.

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Наев подчеркнул, что враг также пытается атаковать ракетами военные объекты на территории нашей страны. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Генерал-лейтенант отметил, что РФ пытается создать в Украине гуманитарную катастрофу, уничтожая важные объекты жизнеобеспечения в крупных городах. Он напомнил, что путинские войска нанесли уже 14 массированных ракетных ударов, используя при этом ракеты разного базирования, а также дроны-камикадзе иранского производства типа Shahed.

Командующий Объединенными силами ВСУ отметил, что для достижения желаемого результата противник меняет тактику ракетных обстрелов, в частности, наносит комбинированные удары на нескольких направлениях. Наев объяснил, что российские войска усложняют работу сил противовоздушной обороны, используя разные ракеты, такие как Х-31П, Х-59, Х-22 и гиперзвуковые "Кинжалы".

В то же время генерал-лейтенант подчеркнул, что основными ракетами во время массированных атак остаются Х-101 и Х-555, которые россияне запускают со стратегических бомбардировщиков, а также "Калибры", запускаемые ракетоносителями из акватории Черного моря. При этом Наев отметил, что запас этих ракет у оккупантов становится все меньше.

"По оценкам наших экспертов, Россия продолжит наносить ракетные удары по критическим объектам энергетической и транспортной инфраструктуры и центрам принятия решений. Конечно, отдельными целями могут быть места размещения образцов вооружения и военной техники иностранного производства, а также районы сосредоточения войск", – рассказал Наев.

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что, несмотря на поставки западных образцов противовоздушной обороны, основными комплексами на вооружении сил ПВО остаются советские Бук-М1 и С-300. Невзирая на это, украинские защитники демонстрируют феноменальную результативность в уничтожении вражеских ракет и дронов.

Ранее сообщалось, что государство-террорист Россия в период с 11 сентября 2022 года и по сегодняшний день выпустила по объектам критической инфраструктуры около 820 ракет разного типа. Благодаря эффективной работе сил противовоздушной обороны Украины почти 700 из них удалось сбить.

Во время массированной ракетной атаки по Украине в ночь на 9 марта государство-террорист Россия запустило шесть гиперзвуковых ракет "Кинжал". В Воздушных силах ВСУ подчеркнули, что враг изменил тактику обстрелов.

Как сообщал OBOZREVATEL, государство-агрессор Россия производит высокотехнологичное оружие, в частности, новые ракеты и беспилотники, несмотря на наложенные санкции. Так происходит, поскольку имеющихся ограничений недостаточно.

К слову, в ГУР сообщили, что Российская Федерация продолжает массово производить крылатые ракеты для ударов по Украине с воздуха. Ежемесячно военные предприятия производят до 40 новых снарядов.

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