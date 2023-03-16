В Воздушных силах рассказали, какие российские ракеты могут сбить, а какие нет: в чем главные сложности

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что несмотря на поставки западных образцов противовоздушной обороны, основными комплексами на вооружении сил ПВО остаются советские Бук-М1 и С-300. Несмотря на это украинские защитники показывают феноменальную результативность в уничтожении вражеских ракет и дронов.

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Игнат отметил, что по всем нормам даже если сбито 30% крылатых ракет – работа ПВО уже считается успешной. Однако результативность украинских сил ПВО гораздо выше. Об этом спикер Воздушных сил рассказал в интервью "24 каналу".

По словам Игната, важно учитывать не только то, какие средства ПВО есть на вооружении Украины, но и то, какие именно ракеты применяет государство-террорист Россия во время атаки. Спикер Воздушных сил отметил, что украинские войска могут сбивать крылатые ракеты морского базирования "Калибр", а также крылатые ракеты воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55, которые войска РФ запускают со стратегических бомбардировщиков.

Кроме того, под силу украинской ПВО уничтожение крылатых ракет наземного базирования из состава комплекса Искандер-К Р-500 (9М728), управляемой авиационной ракеты "воздух-земля" Х-59 и противокорабельной ракеты воздушного, морского или берегового базирования Х-35.

В то же время на сегодняшний день имеющиеся средства ПВО не могут справиться с баллистическими ракетами. В частности, "Искандер-М" – это баллистические ракеты 9М723, которые противник много применял в начале войны. Игнат отметил, что почти весь свой стратегический запас "Искандер-М" оккупанты потратили в начале войны, поэтому стали применять устаревшие комплексы "Точка-У".

Также спикер Воздушных сил добавил, что снаряды, выпущенные из реактивных систем залпового огня ("Град", "Ураган", "Смерч") также невозможно перехватить.

"Все эти ракеты улетают быстро – по баллистической траектории и фактически падают на цель с огромной скоростью. Для того чтобы сбить уже падающее, нужны специальные зенитные ракетные системы. К баллистике мы относим и зенитные управляемые ракеты С-300, которые оккупанты применяют по наземным целям в прифронтовой зоне на расстоянии до 150 километров", - рассказал Игнат.

Еще одной из наиболее опасных ракет россиян является Х-22, которая классифицируется как крылатая ракета, но может развивать скорость до 5 тыс. км/ч и при заходе на цель лететь по баллистической траектории. Именно такую ракету российские военные преступники применили для убийства мирных жителей в многоэтажном доме в Днепре и в ТРЦ в Кременчуге.

По словам Игната, украинские радиотехнические войска видят, как летит самолет Ту-22М3, который несет ракету Х-22, однако перехватить и уничтожить эту ракету проблематично. Он добавил, что для сбития такой ракеты нужны ЗРК, работающие в автономном режиме, по типу немецких Iris-T и норвежских NASAMS, однако пока таких комплексов на вооружении Украины мало.

Аналогичная Х-22 ситуация относительно сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет берегового базирования Р-800 "Оникс", а также гиперзвуковых аэробалистических ракет Х-47 "Кинжал". Игнат объяснил, что сложность ее поражения в несколько раз выше, чем Х-22 из-за значительно более высокой скорости полета и, как следствие, еще меньшего времени на реагирование техники и человека.

Кроме того, также не сбиваются авиационные противорадиолокационные ракеты Х-31П и подобные ракеты "воздух-земля" меньшей дальности.

Напомним, государство-террорист Россия в период с 11 сентября 2022 года и по сегодняшний день выпустила по объектам критической инфраструктуры около 820 ракет разного типа. Благодаря эффективной работе сил противовоздушной обороны Украины почти 700 из них удалось сбить.

Ранее сообщалось, что во время массированной ракетной атаки по Украине в ночь на 9 марта государство-террорист Россия запустила шесть гиперзвуковых ракет "Кинжал". В Воздушных силах ВСУ подчеркнули, что враг изменил тактику обстрелов.

Как сообщал OBOZREVATEL, государство-агрессор Россия производит высокотехнологичное оружие, в частности новые ракеты и беспилотники, несмотря на наложенные санкции. Так происходит, поскольку имеющихся ограничений недостаточно.

К слову, в ГУР сообщили, что Российская Федерация продолжает массово производить крылатые ракеты для ударов по Украине с воздуха. Ежемесячно военные предприятия производят до 40 новых снарядов.

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