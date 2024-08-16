'Враг в конвульсиях пытается бросить все, что можно': армия РФ пыталась штурмовать Новогродовку в Донецкой области. Карта

Армия Россия в ночь на 16 августа пыталась штурмовать город Новогродовка Донецкой области на Покровском направлении. Враг пытается бросить все, что только можно.

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Об этом рассказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий "Суспільному". По его словам, оккупанты еще активнее штурмуют позиции Сил обороны Украины на Покровском и Кураховском направлениях.

"Враг в последних конвульсиях пытается бросить все, что только можно. Практически попытки штурмов, активного продвижения не прекращаются ни на минуту, бои продолжаются круглосуточно", – сказал Цехоцкий.

Он добавил, что за прошедшие сутки российские захватчики штурмовали Новогродовку.

"Наблюдаем. На технике перегруппируются и снова готовятся к штурму. Это район населенного пункта Красногоровка. Вчера поздно ночью была попытка штурма населенного пункта Новогродовка. Это населенные пункты, где еще недавно гуляли детки в парке", – сказал защитник.

По словам офицера, таким образом противник пытается добиться хоть какого-то успеха на фоне украинской операции в Курской области.

"Бросают резервы все. Все, что есть, они бросают. Каждая их атака несет у них большие потери, поэтому все, что есть в наличии, бросают сюда. Пока использования бронетехники не замечали, но они к этому готовятся. И мы к этому готовимся. На фоне событий в Курской области она пытаются сделать все, чтобы иметь успех хоть где-то. Атаки происходят, ситуация под контролем", – сказал Сергей Цехоцкий.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, за минувшие сутки на фронте произошло 144 боевых столкновения. Самая высокая активность вражеских штурмов – на Покровском, Торецком и Кураховском направлениях.

В ISW указали, что Россия поддерживает высокий темп атак на востоке Украины, в частности на Покровском направлении. Командование РФ продолжает отдавать приоритет наступлению на Донбассе, несмотря на операцию ВСУ в Курской области, считают аналитики.

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