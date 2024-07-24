'Враг ведет активную разведку': эксперт объяснил, почему 'Шахеды' много маневрировали во время ночной атаки. Видео

Во время дроновой атаки в ночь на 24 июля запущенные Россией дроны-камикадзе типа "Шахед" активно маневрировали и кардинально меняли направления движения. Такие маневры не обязательно связаны с попыткой окупантов выявить расположение средств украинского ПВО, скорее наоборот: захватчики знают, где дроны могут сбить – и пытаются обойти эти районы.

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Такое мнение высказал капитан первого ранга, руководитель программ программы Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук в эфире телемарафона. Эксперт добавил, что информацию о системе ПВО Украины враг получает, в частности, от местных предателей.

Ведущий телемарафон поинтересовался у Лакийчука причинами, по которым российские дроны во время ночной атаки 24 июля активно и кардинально меняли направление движения.

Эксперт считает, что эти маневры лишь частично могут быть обусловлены желанием оккупантов выявить позиции средств ПВО и мобильных огневых групп. Он убежден: значительно вероятнее, что захватчики наоборот имеют много информации о расположении сил и средств противовоздушной обороны – и маневрируют, чтобы их обойти.

"То, что они так активно маневрируют, свидетельствуют о том, что они могут знать что-то – достаточно много –о геолокации наших средств ПВО. Они их активно обходят, они делают разные маневры. Это свидетельствует, что враг ведет активную разведку", – отметил Лакийчук.

При этом он убежден: данные, помогающие обходить ПВО и наносить удары по Украине, частично враг получает от самих украинцев – предателей, работающих на врага и находящихся на подконтрольной территории.

"Разведка не только с воздуха, но и разведка с земли. Какие-то подлецы, которые среди нас еще есть, помогают врагу. Пусть готовятся и понимают, что украинцы не простят", – предупредил руководитель программ программы Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

Напомним, рано утром 24 июля захватчики ударили по Харькову. Предварительно били ракетами С-300.

В облцентре зафиксировано два попадания: одно – в промзоне, второе – в частном секторе. В результате прилета загорелся частный дом, есть жертва.

Также под вражеским ударом оказалась Малоданиловская территориальная громадак северу от Харькова. Дрон-камикадзе типа "Шахед" попал по конюшне: есть пострадавшие среди гражданских.

Кроме того, ночью захватчики ударили по Херсону: они убили женщину – ее тело деблокировано из-под завалов.