Враг вошел в западную и восточную части Угледара: Згурец оценил ситуацию и указал на угрозы

Российские захватчики вошли в Угледар с запада и востока. Украинские силы сейчас держат оборону в центре города.

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При этом из-за фронтальных и фланговых атак врага крайне затруднено как обеспечение угледарского гарнизона, так и отвод украинских сил из этого населенного пункта. О ситуации рассказал директор информационно консалтинговой компании Defense Express, главный редактор одноименного портала Сергей Згурец в эфире телеканала Эспрессо.

"Сейчас ситуация в Угледаре является наиболее информационным и горячим участком с точки зрения оценки, анализа и попытки прогнозирования. По последней информации, враг вошел в западные и восточные части Угледара, а украинская сторона защищает центральную часть. Враг совершил фронтальные и фланговые атаки, усложнившие удержание нашего контингента в этом городе", – отметил Згурец.

Он напомнил, что за последние два года Угледар удерживали воины 72 ОМБр. Благодаря тому, что город расположен на возвышенности, защитники раньше времени замечали выдвижение противника и уничтожали врага артиллерией и дронами.

Сейчас ситуация для защитников осложнилась тем, что россияне взяли под огневой контроль дорогу, по которой можно было бы вывести украинские силы в случае дальнейшего ухудшения ситуации.

"Сейчас на карте видно, что сформировался карман, где идет дорога от Угледара на Богоявленку, по которой должен происходить отход наших военных. Зона прострела этой дороги составляет в пределах одного километра. Вчера наши военные говорили о том, что логистическое обеспечение и отвод крайне затруднены, учитывая узкий коридор", – подчеркнул Згурец.

В настоящее время в городе и вблизи него идут ожесточенные бои, преследующие цель обеспечить возможности для отхода защитников Угледара на север и запад, где будет проходить новая линия обороны.

Напомним, накануне Згурец заявлял, что боевые действия в Угледаре продолжаются, а украинская 72 бригада продолжает удерживать позиции в чрезвычайно сложных обстоятельствах. Однако украинские подразделения, вероятно, со временем будут вынуждены отступать из Угледара из-за чрезмерных угроз.