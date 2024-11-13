Враг задействовал бронетехнику и пехоту: нацгвардейцы отбили один из самых больших штурмов на Северском направлении. Видео

Украинские защитники из Национальной гвардии отбивали один из самых больших и тяжелых штурмов на Северском направлении. Оккупанты бросили в наступление одновременно пехоту, танки и другую бронетехнику, но не имели успеха и понесли тяжелые потери.

Видео дня

Видео штурма 13 ноября опубликовал командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко в официальном Telegram-канале. По его словам, мощную атаку войск РФ отражали бойцы 3-го батальона оперативного назначения "Свобода" бригады "Рубеж".

"Танки, бронетехника, пехота – все одновременно поехало в наступление по линии боевого столкновения на Северском направлении. Но врагу не удалось добиться успеха", – заявил Пивненко.

По его словам, нацгвардейцы уничтожили бронетехнику противника, не отдав никакой позиции.

Враг же понес большие потери.

На опубликованных кадрах видно, как враг подтягивал тяжелую технику для штурма украинских позиций, однако встретил мощный отпор.

Украинские военные накрыли вражескую колонну мощными ударами с воздуха. Российская бронтехника под огнем нацгвардейцев вспыхивала на взрывавшемся поле боя.

За прошедшие сутки по всей линии фронта воины Нацгвардии уничтожили восемь танков; пять боевых бронемашин; семь единиц автомобильной техники; восемь артиллерийских систем и три состава БК.

Гвардейцы отбили штурмы в районах ответственности на участках, где оккупанты пытались атаковать больше всего.

16 штурмов защитники отбили только на Покровском, Торецком и Купянском направлениях, рассказал командующий Нацгвардией.