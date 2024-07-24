Врагу не спрятаться: оккупанты установили свои флаги на руинах Урожайного и поплатились. Видео

Российские оккупационные войска установили свои флаги на руинах села Урожайное в Волновахском районе Донецкой области. Однако украинские защитники напомнили захватчикам, что их там не должно быть.

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Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале 20-го Отдельного батальона спецназначения "Украина" ОПБр. Украинские военные недавно оставили позиции в Урожайном, чтобы сохранить жизнь бойцов.

Оккупанты разрушили почти все в Урожайном, поэтому ВСУ были вынуждены отступить на новые позиции.

"Москали установили свои тряпки на руинах Урожайного. Но мы напомнили врагу, что им там не место", – отметили военные.

Ранее сообщалось, что Силы обороны "охотились" на редкую российскую контрбатарейную РЛС 1К148 "Ястреб-АВ" в тылу оккупантов на Донецком направлении. Ценную технику вражеской армии поразили огнем реактивной установки М142 HIMARS.

Напомним, в ОСУО "Хортица" сообщили, что украинские воины приземлили очередной российский штурмовик кафиров Су-25 на Покровском направлении. Он в паре с другим самолетом пытался атаковать позиции украинских воинов.

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