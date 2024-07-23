'Охота' удалась: HIMARS поразил редкую российскую контрбатарейную РЛС 'Ястреб-АВ'. Видео

Силы обороны уничтожили редкую российскую контрбатарейную РЛС 1К148 "Ястреб-АВ" в тылу оккупантов на Донецком направлении. Ценную технику вражеской армии поразили огнем реактивной установки М142 HIMARS.

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Соответствующее видео опубликовал в Telegram руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. На кадрах видно, как российская РЛС вспыхивает среди украинского поля.

Как рассказывал АрмияInform исследователь военной истории, техники и вооружения, доктор исторических наук, профессор Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного Андрей Харук, что контракт на производство РЛС 1К148 "Ястреб-АВ" заключили минобороны РФ и тульское ПАО "Научно-производственное единение "Стрела" в 2011 году. Осенью 2019 года "Ястреб-АВ" проходил совместные испытания – именно тогда появились первые фото этой РЛС.

Завершились испытания в конце 2021 или начале 2022 г., рассказал Харук. Летом 2022 года "Ястреб-АВ" демонстрировали на российской оборонной выставке "Армия-2022", однако у экспоната никаких тактико-технических данных не приводилось.

"1К148 "Ястреб-АВ" – это станция контрбатарейной борьбы. Или если проще сказать, чтобы было понятнее, это станция обнаружения пушек, гаубиц и стреляющих минометов. То есть она засекает вылет мины или снаряда и сразу просчитывает обратную траекторию. Может работать, кстати, в две стороны", – рассказал специалист.

Он добавил, что единица такой техники стоит около $250 млн.

Напомним, в ОСУО "Хортица" сообщили, что украинские воины приземлили очередной российский штурмовик оккупантов Су-25 на Покровском направлении. Он в паре с другим самолетом пытался атаковать позиции украинских воинов.

Вражеский самолет поразили зенитчики 110 ОМБр имени генерал-хорунжего Марка Безручко. На их счету это уже второй уничтоженный Су-25 россиян с начала июля.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Украинские партизаны выследили ЗРК "Тор-М2" оккупантов возле Стародубовского водохранилища Донецкой области. Комплекс обслуживают около 10 военных РФ.

– В Третьей штурмовой бригаде ВСУ рассказали об ударах по врагу и потерях оккупантов за прошедшую неделю в Харьковской области. В частности, защитникам удалось подорвать сверхмощный миномет противника "Тюльпан" и ликвидировать на фронте до 400 россиян.

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