Вражеский дрон попал в частный дом в Полтавской области: один человек погиб, есть раненые. Фото

В понедельник, 13 июля,российская армия нанесла удар дронами-камикадзе по территории Гадяцкой общины Миргородского района Полтавской области. В результате атаки один человек погиб, ещё двое получили ранения.

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Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины. Пострадавшие находятся в больнице.

Последствия атаки в Полтавской области

По данным правоохранительных органов, один из беспилотников попал в частный жилой дом, который был частично разрушен. Ранения получили 66-летняя женщина и 22-летний мужчина,находившиеся на территории дома.

"Тяжелые ранения получила 73-летняя местная жительница. Женщина скончалась в больнице. Двое пострадавших госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь", – сообщают полицейские.

Главные истории дня

Напомним, ранее Россия нанесла удар по портовой инфраструктуре Одесской области. Из-за этого на пришвартованном коммерческом судне под флагом Республики Того, которое перевозило минеральные удобрения, вспыхнул пожар, в результате чего пять человек погибли, еще 12 членов экипажа получили ранения.

Также оккупанты атаковали юг региона. В результате ударабыли повреждены поликлиника, как минимум три частных дома и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA,армия России в ночь на 13 июля нанесла авиаудар по Запорожью. Попадание пришлось на жилой многоэтажный дом, вспыхнул пожар.

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