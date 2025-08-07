Вражеский дрон поразил авто: в Донецкой области оккупанты убили начальницу передвижного отделения 'Укрпочты'. Фото

Российские террористы продолжают охотиться за мирным населением в прифронтовых населенных пунктах. В Донецкой области враг поразил автомобиль "Укрпочты".

Вследствие удара погибла начальница передвижного отделения Ольга Бордунова. Об этом в Facebook сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

Обстоятельства военного преступления

По информации гендиректора предприятия, российские оккупанты обстреляли транспортное средство вблизи Краматорска Донецкой области. В результате атаки начальница передвижного отделения Ольга Бордунова погибла. Женщине было 47 лет.

Смилянский добавил, что ранение получил водитель транспортного средства. Медики оказывают мужчине всю необходимую помощь.

"Спасибо бойцам ВСУ, в частности 56-й бригаде, которые сделали все возможное, чтобы спасти Павла и боролись до последнего, чтобы помочь Ольге. Это еще одно доказательство преступлений нашего врага – целенаправленных атак на гражданскую инфраструктуру", – сообщил гендиректор "Укрпочты".

Другие атаки на инфраструктуру "Укрпочты"

Смилянский подчеркнул, что автомобиль "Укрпочты" также был атакован российскими войсками в Херсонской области. В этом случае обошлось без погибших и пострадавших.

Также гендиректор предприятия добавил, что "Укрпочта" работает и остается рядом с украинцами вдоль всей линии фронта, несмотря на постоянные обстрелы со стороны российских оккупационных войск.

Что предшествовало

Путинские войска систематически наносят поражения по мирным жителям, в частности, с помощью FPV-дронов. В прифронтовых населенных пунктах враг в буквальном смысле охотиться на все транспортные средства, в том числе, те, которые обеспечивают эвакуацию мирного населения и жизнедеятельность громад в условиях боевых действий.

Напомним, в на 7 августа страна-агрессор Россия массированно атаковала Днепр дронами-камикадзе типа "Шахед". В разных частях города слышались взрывы, вспыхнули пожары. Также враг нанес удары по другим населенным пунктам Днепропетровщины.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 августа российская террористическая армия массированно атаковала Измаильский район Одесской области дронами-камикадзе. Вследствие обстрела зафиксированы повреждения газовой инфраструктуры.

