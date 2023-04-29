'Времени больше нет': российский сенатор Ковитиди призвала к ударам по Одессе после мощной 'бавовны' в Крыму

В Крыму требуют "жесткого решения и действий" в ответ на пожар на нефтебазе в Казачьей бухте Севастополя в ночь на 29 апреля. Там призывают уничтожить нефтеналивные хранилища Одессы.

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С таким призывом выступила предательница Украины, так называемый сенатор Совета Федерации РФ Ольга Ковитиди. Она потребовала принятия "стратегического решения о нейтрализации Одессы как военной базы Украины" и посетовала, что "времени нет".

"Мнение. Об атаке беспилотника ВСУ на Севастополь и возгорании нефтебазы в Казачьей бухте. Времени "на медленные танцы" у нас больше нет. Произошедшее требует ответного жёсткого решения и действий.Все нефтеналивные хранилища Одессы должны быть уничтожены. Стратегическое решение о нейтрализации Одессы как военной базы Украины должно быть принято", – гласит пост в Telegram-канале предательницы.

Ольга Ковитиди родилась в Симферополе, в свое время была депутатом Верховного Совета АРК, успела поработать в Севастопольской городской государственной администрации и в Главном управлении юстиции Министерства юстиции Украины в Севастополе.

С 2010 года вступила в "Партию Регионов" и по спискам этой политсилы снова прошла в Верховный Совет АРК.

С 2013 года стала помощником министра юстиции Елены Лукаш.

Ковитиди в первых рядах предала Украину после того, как войска РФ начали захватывать органы власти на украинском полуострове. Уже с 28 февраля 2014 года предательница стала заместителем гауляйтера Сергея Аксенова, а уже после фейкового "референдума" и аннексии Крыма Россией она стала сенатором Совета Федерации от "исполнительной власти Крыма", а также вошла там в комитет по обороне и безопасности. В 2019 году стала сенатором с подачи Аксенова во второй раз.

Из-за поддержки российско-украинской войны входит в санкционные списки 27 стран ЕС, Великобритании, США, Канады, Швейцарии, Австралии, Японии, Украины, Новой Зеландии.

Прокуратура АРК подозревате Ковитиди в государственной измене, она объявлена в розыск.

Напомним, в ночь на 29 апреля в Севастополе загорелся резервуар с топливом. Предварительно площадь пожара превысила тысячу квадратных метров. Зрелищные фото и видео появились в сети. Очевидцы также заявляют, что слышали два мощных взрыва.

"Губернатор" города Михаил Развозжаев поспешил заявить, что причиной пожара стала атака БПЛА.