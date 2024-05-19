"Время пришло": в парламенте Франции призвали дать разрешение бить французским оружием по РФ

Глава комитета по иностранным делам Национальной ассамблеи Франции Жан-Луи Бурланж призвал французские власти последовать примеру США и Великобритании и позволить Украине удары по территории РФ поставленным Парижем оружием. По его словам, такое табу является неоправданным, когда речь идет о самообороне от агрессора.

Как сообщает Le Figaro, в пятницу, 17 мая, депутат обратился с письмом к руководству Франции, в котором призвал "выйти из состояния ожидания и принять решение, сопоставимое с решением британцев и американцев". "Кажется, время пришло", – считает Бурланж.

Он также напомнил, что Париж "в течение нескольких месяцев выражал свое желание быть в авангарде солидарности с Украиной и межсоюзнической координации".

По мнению французского парламентария, "изменение доктрины совершенно законно, поскольку оно кладет конец неприемлемой асимметрии между положением атакуемого и положением агрессора".

"Во имя чего мы можем отказать украинцам в праве отвечать ударом на удар, жертвами которого они стали? Право на самооборону исключает право на защиту территории агрессора" – пишет Бурланж.

По его словам, речь идет не о вмешательстве в театр военных действий, а о снятии "неоправданного табу".

Бурланж добавляет, что "столкнувшись с возросшей агрессией РФ, только перебалансировка сил и вновь открытая симметрия стратегических позиций, вероятно, смогут убедитьм Путина положить конец его катастрофическому предприятию".

Как сообщал OBOZ.UA:

– В начале мая после визита в Киев глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон не против использования Украиной британского оружия по территории РФ. По его словам, Киев имеет на это право – "так же, как Россия наносит удары по Украине".

– Глава Госдепа США Энтони Блинкен в ходе поездки в Киев также сообщил, что Вашингтон не против ударов Украины по территории РФ в принципе, но уклонился от прямого ответа на вопрос, можно ли ВСУ применять американское оружие.

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