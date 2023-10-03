Все больше россиян хотят сотрудничать с ГУР: видят, что Украина придерживается своих обязательств

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов заявил, что все больше россиян хотят сотрудничать с Украиной. Их количество увеличилось в последнее время.

Об этом Юсов рассказал в интервью 24 каналу. В частности, количество желающих увеличилось после обнародования части информации операции "Синица" с российским пилотом вертолета Ми-8 и операции "Барыня", когда кадровый военнослужащий убедил 11 других россиян сдаться добровольно в плен.

"После каждой такой операции россияне видят, что Украина придерживается своих обязательств, что Украина – это цивилизованное государство, где выполняются Женевские конвенции и работает международное гуманитарное право", – отметил Юсов.

Он добавил, что у российских оккупантов есть выбор, который сможет сохранить прежде всего жизнь, звание и военную честь. Поскольку даже присяга русского военнослужащего не предусматривает убийство гражданского населения и агрессивную войну, поэтому гражданам РФ не обязательно гибнуть от пуль загонов, становиться мародерами, убийцами или военными преступниками, выполняя приказы российского руководства.

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Стоит отметить, что в последнее время стало известно несколько новых случаев, когда российские военнослужащие добровольно пошли на сотрудничество с украинской разведкой, а впоследствии перешли на нашу сторону. Есть и факты, когда офицеры армии РФ смогли уехать из своей страны, а впоследствии сдались западным спецслужбам. С каждым днем становится все больше тех, кто осознал преступную сущность развязанной Путиным войны против Украины. Подробнее о самых резонансных случаях читайте в материале OBOZREVATEL.

Ранее в Главном управлении разведки минобороны Украины раскрыли детали операции "Барыня". Во время нее удалось завербовать кадрового российского военного – лейтенанта Даниила Алферова. Теперь в ведомстве заявили, что оккупант не типичный "орк".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появились данные об оккупантах, ликвидированных во время операции "Синица" из Ми-8. В ходе этой операции российский летчик перегнал вертолет ВС РФ с запчастями для российских истребителей на территорию Украины.