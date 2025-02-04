'Все было в черном дыму, потом пошел огонь': очевидица рассказала о моменте удара РФ по Изюму. Фото

Жительница Боровой Харьковской области рассказала, как оказалась в эпицентре удара РФ по Изюму. Валентина Жальпис приехала с невесткой и ее сестрой менять документы, когда раздался мощный взрыв вследствие прилета баллистики. Водитель авто, на котором они прибыли, погиб.

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Свидетельствами о трагедии Валентина поделилась в разговоре с "Суспільне". Она рассказала, что приехала с невесткой, ее сестрой и водителем в паспортный стол в Изюме.

Когда они находились рядом с административным зданием, раздался взрыв.

"Я сидела в машине, водитель вышел покурить, а мой ребенок (невестка. – Ред.) пошел к паспортному столу – только дошла и произошел взрыв. Я это видела. Кто попадал, кто куда. Я была в этой машине, говорила по телефону", – сказала Валентина.

Она добавила, что ее невестка планировала поменять паспорт в Изюме.

"Меня не зацепило – водителя нашего убило. На моих глазах это взорвалось. Все было в черном дыму, потом пошел огонь. Как только все осело, я выскочила к водителю, он открыл глаза, но был сильно ранен и умер. Дочь не нашли, полиция ищет, прошу, чтобы обеих девчат нашли", – рассказала Валентина.

Напомним, по данным ОВА, вследствие прилета в Изюме погибли пять человек: мужчины 44 и 69 лет, мужчина неустановленного возраста, а также две женщины по 18 и 19 лет, одна из них была беременна.

Как сообщал OBOZ.UA, днем во вторник войска России нанесли удар баллистической ракетой, предварительно "Искандером", по Изюму. Разрушена часть здания мэрии, пять человек погибли, 55 пострадали, среди них – трое детей.

Президент Владимир Зеленский призвал мир продолжить давление на РФ, применяя больше "силы оружия, силы санкций, силы дипломатии, чтобы остановить террор и защитить жизнь".

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