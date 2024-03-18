'Все было задымлено, соседи кричали': в Кривом Роге рассказали о последствиях атаки 'Шахедами'. Фото

Поздним вечером воскресенья, 17 марта, в Кривом Роге в результате попадания обломков российских дронов возник пожар в пятиэтажном доме. Жительница дома Лариса в этот момент находилась в квартире вместе со своим четырехлетним внуком.

Она рассказала, что испытывала страх, поскольку части дронов могли в любой момент взорваться. Об этом сообщает "Суспільне".

По словам Ларисы, в квартире было очень задымлено, поэтому детей пришлось выносить, оборачивая их одеялом.

"Ребенок испугался, его трясло. Успокаивали. Все было задымлено, было много дыма, выносили детей в одеялах. Соседи кричали, чтобы все выходили из квартир и отходили подальше от дома", – рассказала она.

Квартира женщины, по ее словам, не пострадала, но соседний подъезд был поврежден.

На следующее утро, 18 марта, работники "Жилсервиса" провели осмотр дома и установили выбитые окна.

"Канализационная труба полностью поплавилась с пятого по первый этаж. В подвальном помещении произошел пожар, его потушили. Были выбиты пластиковые окна, уже их вставили. Сейчас работаем над восстановлением кровли", – рассказала мастер "Жилсервиса" Лариса Нестеренко.

Ранее в полиции показали первые минуты после обстрела Кривого Рога российскими террористами. После удара оккупантов правоохранители прибыли на место инцидента и оказывали помощь пострадавшим. Так, одному из местных жителей, который был серьезно ранен, они наложили турникет на травмированную концовку.

Как сообщал OBOZ.UA, количество жертв в результате вражеских ракетных обстрелов в Кривом Роге по состоянию на 13 марта возросло до пяти человек.

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