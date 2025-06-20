'Все, что строил годами, превратилось в руины': российский дрон уничтожил дом одесского спасателя Александра Ламекина. Видео

Очередной террористический обстрел Одессы со стороны российских оккупационных войск в ночь на пятницу, 20 июня, уничтожил дом спасателя Александра Ламекина. Оккупанты в один миг разрушили все, что Александр вместе со своей семьей строил годами.

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Об этом сообщили в Telegram-канале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В ночь прилета мужчина не был на смене, но ему пришлось ликвидировать последствия вражеских прилетов вместе с коллегами в собственном доме.

"Сколько я ликвидировал последствия прилетов, никогда не мог подумать, что такое произойдет у меня дома. В этот день я должен был быть на смене, но по семейным обстоятельствам взял отгул. Поэтому у меня была возможность приехать по своему адресу", – рассказал Ламекин.

Спасатель отметил, что вместе с женой и ее сестрой во время воздушной тревоги слышали взрывы, последний из них прогремел очень близко.

Он рассказал, как уже после попадания беспилотника перекрыл с соседом поврежденную газовую трубу, выключил электрические автоматы и помогал пожилой соседке. После приезда коллег-спасателей мужчина "помогал чем мог", в частности разбирал завалы в собственном дворе.

"Во дворе сам убирал, чтобы спасатели могли здесь ходить. Около 12 часов здесь продолжалась поисковая операция. Все предыдущие воздушные тревоги думали, что сюда ничего не прилетит... Жене психологически тяжело перенести это. Часто слезы. Но самое главное, что мы живы остались", – подчеркнул мужчина.

"Огнеборец спасал чужие жизни, но враг пришел за его собственной. Все, что он строил годами, превратилось в руины в одно мгновение. Александр не опускает руки! Говорит, главное, что с женой остались живы! Мужчина продолжает спасать других, и параллельно восстанавливать из пепла свой дом", – добавили в ГСЧС.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 20 июня российские оккупанты атаковали Одессу ударными дронами: повреждены жилые дома и автомобили, учреждения высшего образования, железная дорога. В результате вражеского удара погиб человек и еще 14 пострадали, в том числе трое спасателей.

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