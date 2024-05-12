"Все для россиян": гауляйтеры отбирают жилье не только у выехавших из оккупации украинцев, но и у семей "освободителей"

Временно оккупированную территорию Украины российские захватчики превратили в источник собственной наживы, причем речь идет о космических суммах. И если в ряде регионов оккупационная власть точечно отнимает жилье у выехавших украинцев, то в так называемой ДНР пошла еще дальше – тайно внесла одним махом 300 тысяч квартир в список объектов, необходимых для "защиты и обороны государства". А попросту – отжала жилье. Причем самое интересное – даже у семей оккупантов.

Подробнее о ситуации – читайте в материале OBOZ.UA.

Под ударом – "враги народа"

На оккупированной территории гауляйтеры следуют традициям российской армии и мародерят по-черному. Правда, прикрываясь иллюзией законности.

Сейчас полным ходом идет отжим жилья, которое "новая власть" признает бесхозяйным. В первую очередь это квартиры и дома выехавших накануне или в самом начале оккупации украинцев.

Например, на сайте "правительства Запорожской области" публикуют списки жилья, которое будут отбирать. А для того, чтобы этого не случилось, владельцам необходимо лично явиться в "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (МФЦ) и подтвердить свои права. Если же этого не сделают, то квартира быстро уходит "кому нужно".

Согласно "закону", признаками бесхозяйного жилья являются:

невнесение платы за жилье и неоплаченная коммуналка в течение года до дня обнаружения жилого помещения, имеющего признаки безхозяйного имущества;

отсутствие информации о зарегистрированном праве собственности на жилое помещение в Едином государственном реестре недвижимости РФ;

отсутствие признаков эксплуатации жилого помещения, которое может создавать угрозу его безопасности, а также опасность для жизни и здоровья других лиц.

Гауляйтеры утверждают, что в первую очередь изъятое жилье будет предоставлено медикам, учителям, строителям и другим "специалистам", которые приезжают из РФ. Однако на практике происходит по-другому. Эти квартиры и дома переоформляются на родственников представителей "новой власти", сотрудников российских спецслужб и офицеров оккупационной армии.

Еще одна категория – так называемые инвесторы. Это россияне, которые решили вложить свободные средства, например, в жилье у моря. Но они не покупают по существующей на данный момент рыночной стоимости, а "решают вопрос" с оккупационной властью.

Аферист пошел ва-банк

Еще дальше пошел известный в прошлом аферист, кинувший множество людей на финансовой пирамиде "МММ", а ныне "глава ДНР" Денис Пушилин.

Как случайно выяснили жители оккупированной части Донецкой области, за день до "присоединения" региона к РФ он подписал секретное постановление "государственного комитета обороны". В соответствии с ним 300 тысяч квартир и домов... были обращены в "собственность ДНР".

Жители оккупированной территории совершенно случайно узнали о том, что их в любой момент могут выселить, когда пытались перерегистрировать недвижимость, а она оказалась под арестом.

А о секретном постановлении стало известно только после того, как один из собственников жилья дошел аж до "верховного суда ДНР" и в процессе обжалования получил копию "постановления ГКО № 341" и выписку из "перечня обращенного имущества", в котором его изъятая квартира числится под порядковым номером 206071.

Разразился скандал. ️Те, кто также столкнулся с арестом жилья, стали отправлять жалобы, обращения в "органы власти" и "надзорные органы", но не получили ответа.

Обозленные местные жители из числа тех, кому было отказано в продлении регистрации или перерегистрации собственного жилья, создали группу "Арест жилья в ДНР", где публикуют все новости по теме и делятся своим печальным опытом.

"Как квартира может являться объектом, необходимым для обеспечения обороны и безопасности государства?" – задала наивный вопрос одна из жительниц Донецка.

Да никак. Это просто рабочая схема по отжиму домов и квартир.

И в Telegram, и в российской социальной сети "ВКонтакте" много комментариев местных жителей, уже столкнувшихся с ситуацией. Причем среди них есть как "простые" жители "ДНР", так и семьи военнослужащих российских оккупационных войск.

"Мы реально столкнулись, у дяди сын погиб на войне, мой двоюродный брат, и при оформлении квартиры по наследству выяснилось, что на ней запрет регистрации по Постановлению 341 ГКО. Это выглядит как бред, вот только как вернуть свое жилье обратно, пока не нашли способа(((", – написала родственница погибшего оккупанта.

Все в шоке от ситуации. "Ну вы еще не поняли, что ваши квартиры отдали (продали) новым россиянам (новым коренным дончанам) с большой земли", – написал со злостью один из жителей Донецка.

"Все для россиян! А мы для них вообще никто", – добавила еще одна дончанка.

Такие действия "власти" стали неожиданностью именно для адептов "русского мира", которые приветствовали полномасштабное вторжение России в Украину и "присоединение" к РФ. Теперь же они прочувствовали на себе, что такое "все будет по-новому". И это только начало.