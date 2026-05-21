'Все это видят': Буданов заявил, что Россия снижает планку своих целей в войне против Украины

Кремлевский режим вынужден пересмотреть свои нарративы относительно войны против Украины из-за неспособности достичь своих первоначальных целей. Таким образом, новым российским нарративом является"внеблоковый" и"безъядерный" статусы Украины.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов на полях Kyiv Stratcom Forum 2026. Его слова приводит "Укринформ".

"Течет время, и под влиянием неприятной для них реальности (для россиян - ред.), с которой они сталкиваются, им приходится находить ответы для своего общества. И каждый раз эта планка снижается. Все это видят", – сказал он.

Что сказал Буданов

Кроме того, глава Офиса президента Украины отметил, что кремлевский нарратив "Киев за три дня" превратился в"Донбасс любой ценой".

"Где-то неделю назад, если не ошибаюсь, появился уже еще один новый нарратив: "Украина должна быть безъядерным государством и не вступать в любые военные альянсы". Это уже новая цель, то есть еще планочка немножко снижается. Это нормально, потому что идет время и, очевидно, поскольку мы сейчас с вами здесь общаемся, цель не достигнута", – сказал он.

Отдельно Кирилл Буданов отметил, что Москва осознает, что удерживать нарратив "Киев за три дня", объясняя его российской Z-аудитории уже нереально.

"Так же начинают готовить общество, что и вопрос "отдайте на Донбасс", так не будет. Это тоже нереально. Поэтому начинают, мол, мы добьемся того, что они (Украина – Ред.) будут внеблоковыми, к примеру. Это же тоже победа. Поэтому это абсолютно нормальная трансформация", – рассказал он.

Напомним, ранее Кирилл Буданов заявлял, что дальнейшая судьба майского перемирия зависит от действий России. По его словам, Украина демонстрирует готовность к прекращению огня при условии взаимности со стороны противника.

Кроме того, глава банковой назвал опасения относительно ядерного удара, который может нанести Россия, безосновательными. Однако отметил, что российский арсенал остается серьезной угрозой, и заверил, что если бы были какие-то признаки подготовки к ядерному удару, то он бы о них знал.

Как сообщал OBOZ.UA, по мнению Буданова, диалог между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным не произойдет внезапно, "как гром среди ясного неба". В то же время если Москва искренне на мекает на такой разговор, Киев "также был бы готов".

