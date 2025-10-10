'Все горело, младшую дочь достала из-под завалов': мать погибшего в Запорожье 7-летнего мальчика рассказала о моменте российского удара. Фото

Мать погибшего в Запорожье 7-летнего мальчика рассказала о моменте вражеской атаки, которая произошла в ночь на 10 октября. По словам Светланы Дорош, во время обстрела все члены семьи были дома.

Сейчас ее муж находится в больнице, его состояние тяжелое. Подробности сообщили в одном из местных Telegram-каналов Запорожья.

Женщина пыталась спасти своих детей

Известно, что Светлана работает младшей медицинской сестрой в отделении костно-гнойной инфекции КНП "Городская больница №9". В момент вражеского удара семья находилась дома. Их жилье подверглось серьезным разрушениям.

"Мы все были дома: сын и две дочери. Я услышала звук и на меня все обвалилось, как "карточный домик". Все горело. Я младшую дочь достала из-под завалов", – рассказала женщина.

Затем Светлана побежала искать 7-летнего Макарчика. По ее словам, все дети были в своих комнатах.

Отец погибшего Макара находится в тяжелом состоянии

Врачи сейчас борются за жизнь мужа Светланы. Он защищал Мариуполь, а затем оказался в российском плену. После трех лет неволи его удалось освободить только в марте этого года.

Семью можно поддержать финансово:

Карточка Светланы Дорош – 5167 8032 7081 7906

Что предшествовало

Ранее в сети появилось фото 7-летнего мальчика, Макара Дороша, который погиб в результате российской массированной атаки на Запорожье в ночь на 10 октября. Осенью 2025 года ребенок пошел в школу и делал первые шаги к знаниям.

Еле живого ребенка нашли под обломками разрушенного дома во время бомбардировки областного центра российскими оккупантами. К сожалению, несмотря на все попытки медиков спасти жизнь, мальчик умер. По словам местной жительницы, по приезду медиков ребенок был в тяжелом состоянии.

Напомним, в ночь на 10 октября оккупанты атаковали ударными дронами Запорожье. Захватчики били по частному сектору и объектам инфраструктуры. Среди гражданского населения есть пострадавшие, раненый 7-летний мальчик скончался в больнице. В результате вражеских обстрелов, в частности, зафиксировано повреждение объектов газовой инфраструктуры.

Как писал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский отреагировал на очередную российскую атаку и сообщил, что удары РФ вызвали значительные разрушения энергетических объектов и перебои с электричеством во многих регионах. По его словам, пострадали более 20 человек, а в Запорожье в результате удара погиб ребенок.

