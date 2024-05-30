"Все идет в комплексе": Ягун объяснил, почему Бельгия растянула передачу F-16 Украине до 2028 года. Видео

Причина, по которой Бельгия растянет снабжение истребителей F-16 для Украины до 2028 года, комплексная. Она зависит как от темпов перевооружения страны-партнера, так и от готовности нашего государства принять эти самолеты.

Соответствующее объяснение в эфире OBOZ.Talk озвучил бывший замглавы СБУ Виктор Ягун. Он подчеркнул, что Бельгия, прежде всего, должна чем-то заменить борта, которые планирует передать Украине.

"И как раз этот срок поставки из США самолетов F-35", – отметил Ягун.

"Во-вторых, мы не полностью готовы. Мы готовы принять определенное количество самолетов. И просто перегнать на стоянку самолеты, поставить их где-то на аэродроме, чтобы их кто накрыл какой-то ракетой. Ну, это точно не метод. Поэтому лучше постепенно, создавая условия их пребывания", – добавил экс-чиновник.

В то же время, отметил он, продолжится подготовка пилотов. Обучавшиеся за границей будут передавать опыт пилотам, которые находятся в Украине, чтобы они могли заменить их на поле боя.

"То есть все идет в комплексе. Ну, к сожалению, мы не можем сразу принять такое огромное количество самолетов. В частности, это касается не только летающих на них, но и тех, кто обслуживает их на земле", – пояснил Ягун.

"И инфраструктура наземная, и вооружение. То есть понимаете, одно дело, когда у тебя есть самолет, а другое, когда у тебя есть самолет с вооружением. Это так же огромная проблема", – добавил он.

Экс-замглавы СБУ предположил, что до конца года Украина получит несколько эскадрилей, а остальное будет зависеть от того, "как пойдет война".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лабиб объявила, что Украина должна получить от Бельгии 30 истребителей F-16 до 2028 года. Первые самолеты страна планирует отправить нашим Воздушным силам уже в 2024 году.

– Украина сможет использовать бельгийские F-16 только на своей территории. Также защитники Украины не смогут применять бельгийское вооружение для поражения целей в России.

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