'Все из знакомых, кто подписал контракт, погибли': российский военный рассказал о потерях РФ в войне против Украины. Видео

Российский оккупант рассказал в проекте "Хочу жить" о реальных потерях в российской армии. Он признался, что из его знакомых все, кто подписал контракт с путинской армией, погибли на войне.

Видео разговора с российским военным опубликовал канал проекта "Хочу жить". Оккупант сказал, что среди погибших есть и офицеры, из которых один офицер даже застрелился.

Что известно

Оккупант рассказал, что только среди его знакомых, кто подписал контракт с российской армией, все погибли, а это добрый десяток людей, которые потеряли жизнь непонятно ради чего. Среди погибших также есть офицеры, один из них покончил с собой.

"А сколько друзей погибло? – Кто подписал контракт, – все. – Сколько это примерно? – Человек 10. Офицеры также погибли, один офицер даже застрелился", – раскрыл реалии российских потерь на войне против Украины оккупант.

В проекте добавили, что тот факт, что погибли все россияне, кто подписал контракт, – это"лучшая фраза для описания того, что ждет большинство российских "добровольцев", которые идут на войну против Украины".

"Можно смело делать вывод, что в своем подходе к "СВО" российское государство перешло к иррациональному жертвоприношению людей на войне. Без причины, просто потому, что "так надо". Те, кто слепо слушают начальство, просто гибнут пачками. Те, кто осознает все безумие, в которое погрузилась нынешняя Россия – с ужасом сводят счеты с жизнью. Как молодой офицер, о котором рассказывает герой видео", – отметили в проекте.

"Система начала пожирать саму себя. И это, вместе с набором "свежего мяса" для армии РФ, вряд ли хороший признак для нее", – добавили в проекте.

Проблемы в российской армии

Напомним, российские войска в Украине несут большие потери и имеют большие проблемы. В ГУР указали на катастрофическую ситуацию с логистическим обеспечением российской пехоты на "нуле". Средств доставки провианта противник имеет крайне мало. "А все, что теоретически может добраться до позиций, методично уничтожается украинскими войсками", – подчеркнула пресс-служба.

О наличии проблем захватчики подтверждают также в своих разговорах. Так, в аудиоперехвате ГУР МО, опубликованном 17 апреля, россиянин жаловался на отсутствие у них элементарного – воды и еды.

"Уже неделю ничего не пил, не ел, кроме мочи! Что мне делать, я не могу, я не знаю, ничего не знаю, что делать!" – жалостливым голосом жаловался оккупант, отрезанный от логистики.

Как видно из диалога, без обеспечения остался не только он, ведь собеседник посоветовал: "Дождитесь, б***ь, мужики, дождитесь, отработает, по-моему, сегодня". В эти обещания голодный захватчик не поверил."Я уже три дня жду-жду, сижу, результата никакого!" – ответил пехотинец.

Также мы публиковали аудиоперехваты от Главного управления разведки, в которых говорится о реалиях службы в российской армии – пытки, присвоение выплат за ранения, отправка раненых на костылях в штурм, сокрытие российскими пропагандистами преступлений и прочее. На записи слышно разговоры российских оккупантов, из которых становится понятно, какие "правила" службы действуют в российской армии. Оба перехвата раскрывают внутренние порядки, которые царят в 5-й бригаде, через историю российского военнослужащего Дзатте Мамитова.

"В разговоре с матерью его знакомый жалуется о том, в каких нечеловеческих условиях служат в "пятерке": как раненых на костылях гонят на штурм, батальоны обновляются дважды в месяц из-за колоссальных потерь, а пропагандист Владимир Соловьев помогает скрывать преступления через личные связи с командирами. Другой оккупант на примере Мамитова описывает, как российская военная полиция пытает собственных солдат и присваивает выплаты за ранения", – говорится в материале ГУР.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны сократили численность армии России еще на 1140 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 321 тыс. 450 человек.

Также мы писали о том, что в в армии РФ усиливаются проблемы со снабжением и связью. Оккупанты жалуются на острую нехватку боеприпасов для некоторых типов вооружений, они говорят о "снарядном голоде".

