Все оказались местными коллаборантами: в ГНСУ показали, как взяли первых пленных утром 24 февраля. Видео

Первых оккупантов взяли наши пограничники утром 24 февраля 2022 года в городе Счастье. Бойцы Луганского отряда "Помста" под руководством Героя Украины Дмитрия Кушнира подбили из гранатомета российскую БМП.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ. Пограничники взяли в плен четырех оккупантов.

Там отметили, что механик-водитель выжил и попытался присоединиться к экипажу другой бронемашины. Впрочем, его постигла неудача и он вместе с тремя российскими военными из уцелевшей БМП попал в плен.

"Все – местные коллаборанты, вступившие в ряды оккупационных войск", – подчеркнули в ГНСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, боец пограничной комендатуры быстрого реагирования Волынского пограничного отряда с позывным "Хаски", который вместе с подразделением защищал Авдеевку, рассказал забавную историю о "блудном оккупанте".

Также стало известно о курьезном случае с уклоняющимся в Одесской области. Пробираясь через лес, чтобы незаконно пересечь границу в соседнюю страну, мужчина наткнулся на волков. С испуга он залез на дерево и вызвал помощь.

Недавно пограничники задержали восемь мужчин, пытавшихся незаконно уехать с территории Украины. Уклоненных поймали на границе с Молдовой. Нарушители не дошли до украинско-молдавской границы всего километр. Каждый из них заплатил от 40 до 80 тысяч за прокладку маршрута, однако схема так и не сработала.

В Румынии в горах нашли мертвым украинца, нелегально пересекшего границу. Еще несколько мужчин, которые были с ним, задержали.

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