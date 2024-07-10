Все поставлено на карту, Путин лично контролирует свою армию: генерал назвал причину

Глава страны-агрессора России Владимир Путин лично контролирует действия своей армии в Украине. Оказывая колоссальное давление на украинскую армию на шести участках фронта, диктатор пытается одержать локальные победы и принудить Киев к мирным переговорам.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах, генерал армии Николай Маломуж. "Фактически все поставлено на карту", – подчеркнул он.

По оценкам генерала, противник избрал шесть участков на карте боевых действий, где проводит атаки. "Это в том числе Часов Яр, Покровское, Торецкое, Харьковское направление". Кроме того, он проводит обманные маневры, пытаясь отвлекать Силы обороны. "Например, перебрасывает силы с Харьковского направления на Донецкое, а когда видит, что мы выбиваем его в Волчанске, начинает перебрасывать силы назад".

Вместе с тем Маломуж убежден, что для существенного усиления у врага недостаточно ресурса. В частности, из-за того, что протяженность линии фронта слишком велика, она составляет 1600 километров.

Несмотря на это, "Путин ставит перед своей армией жесткие задачи под переговорный процесс. Он манипулирует и пытается заставить нас и союзников выйти на мирные переговоры, но на фоне его побед", – подчеркнул генерал.

"Путин лично ежедневно контролирует, как идет продвижение на Донбассе, на Харьковщине и на Запорожье и требует все новых и новых успехов. Отсюда жесточайшие атаки, попытки захватить хотя бы несколько населенных пунктов", – пояснил он.

Читайте также полную версию интервью: "Путин начал охоту на аэродромы для F-16 и выбрал шесть точек для атак. Интервью с генералом Маломужем".

Как писал OBOZ.UA, российская оккупационная армия продолжает нести колоссальные потери в войне против Украины. Страна-агрессор Россия хоронит своих солдат, личности которых не удалось установить, в братских могилах.