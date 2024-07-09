Оккупанты начали хоронить своих погибших в братских могилах в оккупированном Луганске – СМИ

Страна-террорист Россия начала массовое захоронение ликвидированных захватчиков в братских могилах. В общей яме закапывают оккупантов, личности которых не удалось установить.

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Примечательно, что такие захоронения появились в том числе на временно оккупированной территории Украины. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

Факт захоронения россиян в братских могилах признала так называемый "омбудсмен" Луганской области Украины Анна Сорока. Фейковая чиновница заявила, что таким образом были погребены тела не менее 20 неопознанных захватчиков. Общая могила располагается во временно оккупированном Луганске.

Стоит отметить, что в незадолго до начала полномасштабного вторжения в Украину, в МЧС РФ разработали стандарт, определяющий требования к массовым захоронениям людей и животных в военное время и на случай чрезвычайных ситуаций. Документ вступил в силу в феврале 2022 года.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Украину потери личного состава страны-агрессора России могут превышать 720 тыс. человек. Еще сотни тысяч оккупантов могли получить тяжелые ранения, не позволяющие вернутся в строй. Наиболее заметные всплески российских потерь были во время украинского контрнаступления летом 2023 года и после боев за Авдеевку и Часов Яр.

Ранее сообщалось, что российские власти вынуждают мигрантов идти на войну против Украины в рядах армии РФ. Из около 30 тысяч иностранцев, недавно получивших российские паспорта и не вставших на военный учет, в зону боевых действий Москва отправила уже треть.

Как сообщал OBOZ.UA, российские пропагандисты жалуются, что мобилизованные военнослужащие проходят недостаточную подготовку перед отправкой на войну в Украину. Некоторых захватчиков готовят менее 14 дней.

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