Все производители украинские: военный рассказал о парке наземных роботов в Нацгвардии. Фото

Национальная гвардия Украины сформировала серьезный парк наземных роботизированных комплексов (НРК). С подразделениями работает много производителей, все они – украинские. Нацгвардейцы используют на фронте разные виды НРК – логистические, ударные и камикадзе.

Об этом в эфире "Украинского Радио" рассказал командир роты НРК бригады НГУ "Буревий" Валерий Кравец. В июне Нацгвардия начала испытания первых НРК и поиск путей их усовершенствования для того, чтобы удлинить путь, увеличить расстояние, улучшить управление.

"Это все мы учились на ходу. Сейчас у нас уже серьезный парк, с нами работает много производителей. Все производители украинские. Мы с ними на прямой связи, даем полный фидбек для модернизации роботов после боевых миссий", – отметил Кравец.

Логистические НРК

Среди логистических НРК он отметил "Рысь", который после определенной модернизации (ему надо дать батарейку, поставить на Starlink) может закрывать до 40 километров и везти до 150 килограммов на себе. По словам военного, этот комплекс очень быстрый, маневренный, и его большим плюсом является режим быстрой зарядки: 40 минут – и НРК снова готов к использованию.

На второе место, говорит Кравец, он поставил бы НРК "Гулливер" – сверхбыстрый, маневренный и требует меньше доработки. Сейчас они приходят полностью готовые, бойцы только соединяют кабели, подключают, и НРК готов к работе.

"На третье место я поставил бы "Рысь-Про". Это старший брат "Рыси": больше везет, дальше едет, проявил себя неплохо. На четвертое я поставил бы НРК "Змей", потому что этот он может везти до полутонны и очень далеко. Он позволяет заезжать в глубокий тыл", – добавил командир роты.

Он отметил, что 98-99% случаев эвакуации раненых с помощью НРК являются успешными.

НРК-камикадзе

Что же касается НРК-камикадзе, то их не везде можно применить, они требуют определенных решений

"Сейчас же там, где я прохожу службу, этот вопрос уже актуален. Уже разработаны маршруты и план их применения. Сейчас к нам зашел D-21-12. В данную минуту он работает на полигоне. Это комплекс с турелью, на которой устанавливается 12,7 Browning. И его тестируют на Востоке. В дальнейшем на него будут устанавливать гранатомет 40-мм и он будет работать по пехоте противника", – рассказал Кравец.

Он описал возможности применения НРК-камикадзе. Например, разведка находит позицию врага. Есть скопление оккупантов – НРК может заехать на блиндаж сверху и уничтожить его. Также можно создавать засады, из такого НРК можно делать "ждуна".

"Один НРК привозит другой НРК на стартовую позицию, чтобы у камикадзе батарея не садилась. Мы подъезжаем к ближайшей позиции, где люди могут выйти, и его просто снять. И все: он имеет запас хода 10 км, можно заехать в тыл, в дом, на дороге стать и ждать технику. Мои коллеги уже это используют", – отметил военный.

Ударные НРК

Ударные наземные роботизированные комплексы – это автономные или дистанционно управляемые платформы с вооружением (пулеметы, гранатометы и т.д.). Кравец рассказал о сложностях массового применения НРК с турелями.

"Они уже используются моими коллегами. До меня эти дроны дошли чуть позже. Я тестирую их под себя, потому что оператора надо обучить. Это все проходит во время тестирования. Нам производитель даже предоставлял своих инструкторов. Они передали опыт нашим инструкторам бригады. И уже бригадные инструкторы работают с личным составом. Там не все так просто: работает экипаж из трех человек. Мы планируем упростить до двух, чтобы повысить эффективность. Там будет работать наводчик и оператор НРК", – сказал он.

Такие НРК имеют очень умную оптику. Установку на них пулеметов Browning Валерий Кравец считает одним из лучших решений. Также есть производитель "Шабля", который делает турели для "Рыси", "Рысь-Про", "Термита". Их можно применять для установки гранатомета Мк 19, что позволяет приближаться на 2 километра, отрабатывать и убегать.

Почему же такие комплексы не производят в Украине массово? Ответ прост – враг их обнаруживает и уничтожает.

"Они производятся, выдаются на бригады, у меня их 10, но они не живут очень долго. Выехать отработать ночью – это вспышка света. И насыщенное врагом небо FPV просто их подавляет. В комплексе с машинкой РЭБ их можно использовать, но могут быть уничтожены и РЭБ, и турель. Поэтому главное не работать в системе, которую враг считает и будет их уничтожать", – отметил нацгвардеец.

Российские оккупанты пока используют НРК значительно меньше, однако противник развивает это направление – ходовые гусеничные НРК у россиян проработаны подробнее. Но в целом оккупанты стараются все делать людьми, говорит Валерий Кравец.

