Все ровняют с землей: появилось страшное видео ударов РФ по шахте на Донетчине, где держат оборону украинские бойцы

Российские пропагандисты похвастались в сети мощными ударами по шахте "Южнодонбасская №3" в Угледаре в Марьинском районе Донбасса. Там украинские защитники стойко держат оборону.

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На видео ужасных обстрелов обратили внимание аналитики проекта DeepState. Они указали, что враг в попытках захватить украинскую территорию стирает населенные пункты с лица земли.

"Вот причина, почему нам нужны снаряды , почему нам нужно вооружение от партнеров! в публикации.

В DeepState также отметили, что Украина имеет сильнейшую армию и самых отважных бойцов во всем мире и призвали помогать защитникам всеми возможными способами и средствами.

В частности, открыт сбор для подразделений на Покровском и Нью-Йоркском направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне стало известно, что в Покровске войска РФ уничтожили путепровод "Восточный". Движение через мост теперь невозможно.

А 12 сентября враг разбил Дмитровский мост в Покровске. Одна из секций полностью разрушена.

Военный эксперт Владислав Селезнев споронозировал, что ближайшие несколько дней могут стать решающими на фронте. Если до 20 сентября противнику не удастся добиться значительного продвижения на Покровском направлении, его ресурсы и возможности, скорее всего, будут исчерпаны.

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