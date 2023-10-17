'Все сгорело': оккупант слезно пожаловался на последствия прилета по пункту дислокации войск РФ в районе Бахмута. Видео

Оккупанты пожаловались на эффективные удары украинских воинов по российскому пункту дислокации в районе Бахмута Донецкой области. Вследствие прилета 9 октября в расположении захватчиков вспыхнул мощный пожар.

В огне сгорели не только вещи оккупантов, но даже их запасы еды и воды. Видео, снятые причитающим россиянином-"погорельцем" опубликовал журналист Юрий Бутусов (чтобы посмотреть кадры с последствиями прилета, доскролльте новость до конца).

Удачно прилетело в районе Бахмута по позициям 200-й мотострелковой бригады ВС РФ. Кадры с охваченным огнем пунктом дислокации снял один из оккупантов. В момент съемки он истерически причитал.

"Ай, ребята, все... Все имущество наше сгорело... С*ка, попало... Не спасли, не уберегли! Жалко- то как все!" – срывающимся голосом твердил автор видео.

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Судя по второму ролику, прилет случился 9 октября. Уже после того, как огонь захватчикам удалось потушить, они смогли оценить все масштабы нанесенного урона.

"Погорели мы маленько. Погорели. Враги нас сожгли. Все имущество нажитое у нас погорело. Осталось только печки и трубы... Много чего сгорело. Одежда вся сгорела. Все имущество погорело. Дом успели отстоять, успели крышу затушить. Еда погорела, склад с водой, с едой сгорел. Ну, может чего-то там под шифером осталось. Сейчас все остынет – будем разбирать... Пострадали мы крепко", – жалуется за кадром автор видео, показывая сгоревшие дотла пожитки оккупантов.

Бутусов напомнил, что упомянутая 200-ая бригада дислоцируется в Мурманской области, за тысячи километров от Украины. Но это не помешало ее военнослужащим отправиться на чужую землю, чтобы здесь раз за разом нести потери от рук украинских воинов. В частности, впервые подразделения бригады в Украине были разгромлены еще в марте 2022 года на Харьковщине.

Напомним, ранее в Институте изучения войны отметили, что ВСУ продолжили наступление в районе Бахмута и на западе Запорожской области, у украинских воинов есть продвижение.

Также сообщалось, что ВСУ пленили командира российского батальона "Алга", входящего в состав 72 бригады ВС РФ. Пленный в звании майора получил осколочное ранение и его подчиненные просто оставили командира на поле боя.

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