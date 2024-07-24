Все снимал на видео: в Ривне поймали рецидивиста, который по заказу ФСБ поджег служебный пикап ВСУ. Фото

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали еще одного сообщника ФСБ, готовившего серию поджогов автомобилей Сил обороны на западе Украины. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Злоумышленником оказался рецидивист из Ровенщины, ранее судимый за грабежи и кражи и привлекший внимание российской спецслужбы.

ФСБ дистанционно завербовала его для поджога техники ВСУ, обещая финансовое вознаграждение.

Злоумышленник, выполняя задачи, ночью обходил территорию областного центра в поисках припаркованных автомобилей украинских военных. Ему удалось поджечь один из пикапов ВСУ, после чего он был задержан "по горячим следам".

Задержанный снимал поджог на видео, которое планировал послать своему российскому куратору через анонимный чат в Телеграмме. Российские спецслужбы планировали использовать это видео для создания информационных кампаний, которые должны подкрепить миф об антиукраинском подполье на западе Украины.

Во время обысков в помещении задержанного был найден мобильный телефон с доказательствами его преступной деятельности, легковоспламеняющиеся смеси и банковская карта, которую он ожидал получения "вознаграждения" от ФСБ.

Служба безопасности Украины выдвинула задержанному подозрение по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований). Злоумышленник находится под стражей, ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, правоохранители Киева задержали злоумышленников, которые сожгли железнодорожный релейный шкаф и автомобиль военного, а также готовили еще ряд диверсий на железной дороге. По информации следствия, они действовали по заказу спецслужб страны-террориста РФ.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили серию терактов в Одессе и задержали двух мужчин, работавших на ФСБ. По заданию российской спецслужбы эти лица планировали поджоги автомобилей украинских военных в городе.

– Правоохранители Киева разоблачили женщину с 14-летним сыном, которые, по версии следствия, причастны к поджогу двух военных автомобилей в столице. Заказы от российских спецслужб родственники получили в Telegram-канале.

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