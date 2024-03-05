Все в трещинах и ржавчине: в сети показали "новостройки", которые оккупанты соорудили в Мариуполе. Видео

Построенные российскими оккупантами новые дома в Мариуполе уже начинают понемногу разваливаться. В сети показали, какие проблемы обнаружили люди в трехэтажных "новостройках", которые соорудили захватчики.

Стены – как внутренние, так и внешние – покрылись трещинами. Отопление в домах не работает, на трубах уже видно ржавчину. Соответствующее видео сняли и распространили в сети жители временно оккупированного Мариуполя (Донецкая область, Украина).

Двери в подъезд установлены неправильно, поэтому до конца они не открываются. Такая же проблема есть во многих квартирах.

Трещины видно уже на входе, но они есть и дальше – в коридорах, квартирах. Здания просели, пол стал неровным, из-за чего кое-где отошла плитка.

Судя по всему, оккупанты возводили новые дома на скорую руку, с нарушением строительных норм. Однако для своей пропаганды показали "красивую" картинку.

Как писал OBOZ.UA, перед так называемыми выборами президента страны-агрессора российские оккупанты усилили террор на временно захваченных территориях Украины. В Мариуполе, как рассказали партизаны, участились случаи облав на дорогах.

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