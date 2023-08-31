'Все видит и корректирует': в ВСУ показали работу отечественного беспилотника 'Фурия'. Видео

Украинские защитники показали, как работает разведывательный дрон "Фурия" отечественного производства. БПЛА имеет крейсерскую скорость в 65 км/ч.

Видео дня

Видео опубликовано в Telegram-канале "Сил обороны юга". Отмечается, что дрон может углубиться в тыл врага на 50 километров и находиться в воздухе до трех часов (чтобы просмотреть видео, докройте до конца страницы).

"Появление "Фурии" на поле боя добавит оккупантам хлопот, а нашим воинам облегчит работу по дальнейшему планированию контрнаступления. Он все видит и корректирует", – отметили воины.

К слову, "Фурия" – это украинский беспилотный авиационный комплекс разведки и корректировки огня артиллерии. Разработан в 2014 году киевским предприятием "Атлон Авиа".

На 2021 год было произведено более 100 комплексов в различных модификациях для нужд Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины.

С 2014 года беспилотный авиационный комплекс активно применялся в ходе проведения Операции объединенных сил на востоке Украины для ведения воздушной разведки и корректировки огня артиллерии.

С 2015 принят на вооружение Национальной гвардии. В 2019-2020 годах БПАК прошел полный перечень Государственных испытаний. Официально принят на вооружение Вооруженных Сил Украины в 2020 году по результатам успешных государственных испытаний.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники продолжают наносить невосполнимые потери армии страны-агрессора России в развязанной ею войне в нашей стране. Воины Гвардии наступления с помощью FPV-дрона уничтожили вражеский КамАЗ с личным составом.