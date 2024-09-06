'Всегда возвращался в родной Лисичанск': в боях за Украину погиб Егор Бабич. Фото

Защищая Украину, погиб воин из ныне временно оккупированного Лисичанска Луганской области Егор Бабич. Спасатель ГСЧС, он стал в ряды украинского войска 24 февраля 2022 года – и с тех пор успел повоевать на разных направлениях.

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Свой последний бой Егор принял 28 августа. Трагическое известие сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

Чиновник рассказал, что павший воин очень любил свой родной город – и возвращался к нему, куда бы ни занесла судьба.

"Погиб Егор Бабич из Лисичанска. Свой город Егор всегда нес в сердце. Когда учился во Львове, приезжал домой работать в городской службе по чрезвычайным ситуациям – гасил пожары и спасал людей. Первым он встал на защиту Лисичанска и 24 февраля 2022 года. С тех пор нес службу на разных направлениях, а 28 августа 2024 года погиб", – написал Лысогор.

Он добавил: на главном фото в соцсетях Егора Бабича изображена центральная площадь Лисичанска – еще не разрушенного, не изувеченного захватчиками города, над которым развевались сине-желтые флаги.

"Вечная память Герою! Искренние соболезнования родным и близким!" – отметил Лысогор.

Трогательными воспоминаниями о друге и однокласснике, возвращающемся с боя на щите, поделился и основатель и руководитель "Гарелеи Неотодрешь" Виталий Матухно.

"Как часто бывает, после окончания школы все разъезжаются по разным городам. Егор учился во Львове, но постоянно возвращался в родной город, Лисичанск, где он некоторое время работал в местном ГСЧС. Егор стоял в рядах ВСУ с первого дня полномасштабной войны, бывал на разных направлениях и заплатил наибольшую цену в борьбе за нашу свободу на независимость", – рассказал лисичанец.

Виталий Матухно добавил, что знал Егора Бабича на протяжении многих лет.

"Мы росли вместе, поэтому, конечно, что за 15 лет знакомства у меня есть миллион странных и смешных историй о Егоре. В нашей совместной компании (и за ее пределами) он имел статус легенды из-за дерзкого образа жизни. Он тот, кого стоило ждать 6 часов, пока он идет с конца города "коротким путем", и по прибытии, рассказывал одни из самых странных историй, о том, почему путь оказался не таким коротким, как планировалось. Спасибо тебе, дружище, за твою работу и за все пережитые вместе передряги. Навсегда Герой, навсегда Легенда", – поделился воспоминаниями он.

Матухно также призвал тех, кто имеет возможность поддержать семью Героя, опубликовав номер карты его мамы: 4149 6090 2107 1255.

Напомним, ранее стало известно, что на Запорожском направлении погиб Виктор Яцола из Ужгорода. Он добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины в сентябре 2023 года и служил стрелком-помощником гранатометчика.

За время службы Виктор лично уничтожил две вражеские БМП во время выполнения боевых задач. А 8 июля 2024 года воин погиб.

Также сообщалось, что в боях за Украину погиб 24-летний защитник с Прикарпатья. Павла Перыняка земляки будут помнить как настоящего патриота, жизнерадостного, трудолюбивого и доброжелательного юношу, который всегда был чутким и общительным.

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