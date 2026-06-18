Вспыхивают конфликты: на оккупированных территориях Украины набирает обороты топливный кризис. Фото и видео

На временно оккупированных территориях Украины обостряется топливный кризис. Топливо дорожает, на автозаправочных станциях наблюдаются огромные очереди, из-за сложившейся ситуации возникают конфликты. Одним из примеров является огромная очередь на АЗС в Мариуполе.

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Об этом сообщил Мариупольский городской совет. Одной из главных причин дефицита называют нарушение логистики поставок из-за поражения украинскими дронами грузового транспорта между Крымом и Ростовской областью России

Что известно

Проблемы с топливом на временно оккупированных территориях обостряются. Так, в Мариуполе наблюдаются огромные очереди на заправках, а цены продолжают расти.

"В Мариуполе стремительно растут очереди на автозаправочных станциях, а цены на топливо продолжают бить рекорды. Стоимость бензина А-95 на некоторых АЗС уже превысила 100 рублей за литр", – написали в Мариупольском городском совете.

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Так, стоимость бензина А-95 достигает 115 российских рублей (примерно 67 грн по текущему курсу), на другой заправке бензина А-95 нет, а А-92 продают по 120 рублей (примерно 74 грн).

Местные жители в чатах пишут, что вынуждены ездить за топливом в российский Таганрог. Во время одной из таких поездок произошёл конфликт с участием жителей Мариуполя, сообщают в Telegram-канале.

"Согласно данным, водителей избили, а их автомобилям прокололи шины. Причиной якобы стало недовольство местных жителей из-за наплыва покупателей с оккупированных украинских территорий", – говорится в сообщении.

Топливный кризис также сказывается на работе такси. Так, сообщают о подорожании услуг и сокращении количества водителей, а таксисты вынуждены часами стоять в очереди на заправке, к тому же действует лимит на покупку топлива. Отмечается, что около 30% водителей такси перестали регулярно выходить на маршруты.

Причиной такого кризиса называют нарушение логистики поставок. В частности, речь идет о поражении украинскими дронами грузового транспорта на маршруте между временно оккупированным Крымом и Ростовской областью РФ.

"Ранее в соцсетях распространялись фото и видео уничтоженных российских бензовозов на трассе Мариуполь – Мелитополь, которая является одним из ключевых путей поставки топлива на оккупированные территории юга Украины", – пояснили в Мариупольском городском совете.

Что известно о топливном кризисе в России и на оккупированных территориях Украины

В России набрал обороты топливный кризис: вслед за оккупированным Крымом дефицит бензина зафиксирован в Курской, Белгородской областях, Рязани, Петербурге, а также в так называемых "ЛНР" и "ДНР". То где-то водителям выдают до 50 литров, то не более 20 литров на одного человека, также вводится запрет на заправку бензина в канистры. Нехватка топлива усугубляется на фоне регулярных ударов Вооруженных сил Украины по объектам российской нефтяной инфраструктуры.

Ранее с дефицитом бензина столкнулся временно оккупированный Крым, где продажу АИ-95 ограничили до 20 литров на одного человека в сутки. В Севастополе бензин марок АИ-92 и АИ-95 полностью исчез с заправок, а аналогичные ограничения на топливо ввели также в оккупированной части Запорожской области.

Кроме того, на временно оккупированных территориях Украины набирает обороты топливный кризис. Успешная работа Сил обороны Украины по срыву логистики российской армии серьезно затруднила снабжение ее подразделений. А вот то, что это сказалось непосредственно на местных жителях – вина оккупантов, которые все "потоки" перенаправили на военные цели. Между тем отсутствие бензина повлекло за собой ряд других проблем: срыв курортного сезона в Крыму и на побережье Азовского моря, ажиотаж на рынке недвижимости и даже возвращение россиян домой.

В оккупированном Крыму продолжает усугубляться топливный кризис. На автозаправочных станциях по всему захваченному полуострову выстраиваются очереди из сотен машин, чтобы попытаться заправиться. В дополнение к дефициту топлива оккупанты ввели жесткие ограничения на продажу бензина и дизельного топлива.

Так, огромную очередь на АЗС заметили в Ялте. Транспортные средства выстраиваются в очередь длиной в несколько километров, чтобы попытаться купить хотя бы немного топлива. К тому же на полуострове действуют ограничения на продажу бензина.

Очень жесткие меры оккупационные власти ввели в Севастополе. Там местным жителям разрешают покупать не более 20 литров бензина в неделю на один автомобиль. Более того, в Севастополе оккупанты заставляют местное население получать в мессенджере МАХ специальные талоны с QR-кодами, по которым можно заправить автомобиль.

Топливный кризис в оккупированном Крыму разворачивается с конца мая 2026 года. Дефицит бензина возник в результате атак украинских дронов на логистические маршруты.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что одна из крупнейших нефтяных компаний России – "Татнефть" – ввела на всех своих АЗС лимиты на продажу бензина и дизельного топлива, а также временно перешла на расчеты только наличными. Ограничения появились на фоне проблем с топливоснабжением, атак на нефтеперерабатывающие заводы и уже зафиксированного дефицита бензина в отдельных регионах РФ.

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