ВСУ активными действиями истощают боевой потенциал врага: в течение суток произошло 96 боевых столкновений – Генштаб

Российская оккупационная армия продолжает наступать на разных направлениях в попытке прорвать оборону украинских войск. Активнее всего враг действует на Покровском направлении, где произошла почти треть его наступательных действий.

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Всего за сутки 7 августа было зафиксировано 96 боевых столкновений. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 8 августа.

В течение суток враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением пяти ракет, а также 69 авиаударов, сбросив 110 управляемых авиабомб. Кроме этого, противник произвел более 5200 обстрелов, из них 114 – из реактивных систем залпового огня.

Под авиационными ударами были районы населенных пунктов Павловка, Беловоды, Кияница, Журавка, Юнаковка, Мануховка, Могрица, Угроиды, Часов Яр, Торецк, Нью-Йорк, Курдюмовка, Воздвиженка, Александрополь, Гродовка, Новогродовка, Константиновка, Пятихатки, Новоандреевка и Лобковое.

В свою очередь авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники врага, а также поразили два средства ПВО, семь артиллерийских средств и два склада с боеприпасами оккупантов.

На Харьковском направлении количество атак за сутки возросло до трех. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Волчанска и Тихого.

На Купянском направлении было пять попыток россиян продвинуться вблизи Петропавловки, Колесниковки и в сторону Новоосинового.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз неподалеку от Новосергеевки, Макеевки, Невского, Торского и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении украинские защитники отражали шесть штурмовых действий российских захватчиков вблизи Спорного, Верхнекаменского и Переездного.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали семь раз – все свои усилия сосредоточили вблизи Часового Яра. Там же нанесли два авиаудара неуправляемыми авиационными ракетами.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах Северного, Нью-Йорка, Железного и Торецкого. По Торецку и прилегающих к нему территориях российский агрессор нанес 19 авиаударов – сбросил более трех десятков управляемых бомб.

На Покровском направлении наши защитники отразили 28 штурмовых действий в районах десяти разных населенных пунктов. Воздвиженка, Желанное, Карловка и Гродовка – основные направления сосредоточения усилий оккупантов. При поддержке авиации россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили пять вражеских атак у Красногоровки, Константиновки и Парасковеевки.

На Времовском направлении российские войска предприняли две попытки продвижения со стороны Владимировки.

На Ореховском направлении произошло одно боевое столкновение в районе Работиного.

На Приднепровском направлении все четыре атаки захватчиков не имели успеха.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник производит обстрелы населенных пунктов с территории России, наносит авиаудары. Наши воины активными действиями продолжают истощать боевой потенциал врага на линии боевого столкновения и в тылу.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1140 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, девять боевых бронированных машин, 36 артиллерийских систем, четыре РСЗО, четыре средства ПВО, один самолет, 81 БПЛА оперативно-тактического уровня, три ракеты, 59 автомобилей и восемь единиц специальной техники врага. Также подтверждена потеря оккупантами в предыдущие дни одного вертолета.

Напомним, 7 августа украинские войска продвинулись на расстояние до 10 километров вглубь Курской области России. Бронетехника Сил обороны вышла на позиции вдоль трассы 38К-030 Суджа – Кореново.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что с военной точки зрения освободить Крым гораздо легче, чем Донбасс. Выбить врага с полуострова можно через две ключевые точки.

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