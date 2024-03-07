ВСУ дали отпор врагу на Авдеевском направлении, уничтожен склад БК оккупантов и четыре артиллерийских средства – Генштаб

Российская оккупационная армия продолжает использовать присущую себе тактику террора и обстреливает многочисленные гражданские объекты нашего государства. Войска РФ наносят ракетные и авиационные удары, а также производят обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по мирным жителям.

За сутки 6 марта на фронте произошло 92 боевых столкновения. Самые активные боевые действия продолжаются на Новопавловском и Авдеевском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 7 марта.

Всего оккупанты нанесли 6 ракетных и 90 авиационных ударов, совершили 115 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак среди гражданского населения есть погибшие и раненные. Разрушены и повреждены многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.

Под авиационными ударами были населенные пункты Середина-Буда, Товстодубово, Волфино, Храповщина, Каменка Сумской области; Заречное, Нестерное, Красный Яр, Черное, Казачья Лопань, Табаевка Харьковской области; Ямполевка, Терны, Богдановка, Ступочки, Нью-Йорк, Покровск, Новобахмутовка, Очеретино, Нетайлово, Красногоровка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Новодаровка, Красное, Малиновка, Малая Токмачка Запорожской области. Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском направлении силами обороны отбиты 4 атаки противника в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 11 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении, силами обороны отражены 11 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клищиевка, Андреевка Донецкой области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Авдеевском направлении, нашими защитниками отражена 21 атака врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка Донецкой области, где враг 20 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг совершил 16 атак в районах западнее ивового и Роботиного Запорожской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил одну безуспешную атаку на позиции наших защитников.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 1 складу боеприпасов и 4 артиллерийским средствам противника.

Напомним, российская оккупационная армия задействовала огромное количество сил для наступления на Бахмутском направлении. Враг продолжает давить на позиции ВСУ сразу в районе нескольких населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что задержки с западной помощью в области безопасности, скорее всего, отложат усилия Украины по восстановлению инициативы на всей линии фронта. Нехватка материальных средств вынуждает ВСУ экономить их, а неопределенность в отношении будущей помощи ограничивает оперативное планирование.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!