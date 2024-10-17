ВСУ держат рубежи и принимают меры по недопущению прорыва обороны: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

С начала суток на фронте зафиксировано уже более 120 боевых столкновений. оккупанты продолжают активно использовать авиацию, включая управляемые авиабомбы (КАБ), и совершают атаки на разных направлениях.

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Наши воины держат рубежи и принимают все необходимые меры по недопущению прорыва обороны. Горячее сейчас на Покровском и Кураховском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

В Черниговской и Сумской областях противник активно применяет артиллерию, обстреливая населенные пункты, такие как Бессалевка, Бачевск, Сытное, Высокое, Краснополье, Волковка, Горск, Бучки, Свободная Слобода, Мирополье, Покровка, Шалыгино, Малушино, Гремяч, Блешня . В некоторых районах, в частности в Мирополье, враг нанес удар с воздуха, сбросив две управляемые авиабомбы.

По имеющейся информации в настоящее время, россияне нанесли четыре авиаудара по территории Курской области РФ, применив десять КАБ.

На Харьковском направлении украинские защитники отразили три атаки врага, в том числе в районах Волчанска и Старицы. Также зафиксировано два авиаудара в районе Писаревки и Старого Салтова, где было сброшено четыре КАБ.

На Купянском направлении девять штурмовых действий захватчиков были отражены вблизи Голубовки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Лозовой и Надежды. В районах Родникового и Лозового продолжаются боевые действия.

Лиманское направление также остается горячим. Здесь враг атакует позиции украинских войск у Грековки, Дружелюбовки, Екатериновки, Новомихайловки, Новосадового, Невского, Торского, Серебрянки и Белогоровки. С начала суток на этом направлении уже произошло 16 боеприкосновений, шесть из которых продолжаются до сих пор.

На Северском направлении противник продолжает активно применять авиацию. Удары КАБами получили Северск и Звановка. Бои продолжаются в районах Григоровки, Миньковки, Часового Яра и Ивановского на Краматорском направлении, где враг пытается продвинуться на позиции украинских защитников.

На Торецком направлении противник совершил шесть атак на позиции ВСУ. Бои продолжаются вблизи Торецка, Нелиповки и Щербановки.

Покровское направление также остается критическим. В районах Сухой Балки, Луча, Сухого Яра, Лисовки и Селидового продолжаются ожесточенные бои. Сейчас враг предпринял 23 попытки штурма украинских позиций.

На Кураховском направлении продолжается десять боеприкосновений в районах Измайловки, Новодмитровки, Курахово, Антоновки, Константиновки и Водяного. Еще 22 вражеских штурма в районах Звездного, Острого, Георгиевки и Екатериновки были успешно отражены нашими защитниками.

На Времивском направлении украинские войска отразили пять штурмовых действий противника близ Богоявленки, один вражеский штурм продолжается.

На Ореховском направлении враг также применяет авиацию, нанося удары в районе Новоданиловки.

В Приднепровском направлении украинские защитники отбили одну атаку врага.

Напомним, ранее в Минобороны назвали стоимость российской артиллерии, уничтоженной Силы обороны в этом году. Речь идет о минимум 8 млрд долларов. По подсчетам Генштаба, с начала года до 1 октября Россия потеряла 10 373 артиллерийские системы – такого количества хватило бы, чтобы вооружить 144 артиллерийские бригады.

Как сообщал OBOZ.UA подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели масштабную операцию на севере Харьковщины. В результате слаженных действий было зачищено 400 гектаров леса и уничтожен почти полк российских оккупантов.