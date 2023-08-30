ВСУ добились успехов на двух направлениях на южном фронте – Генштаб

Вооруженные силы Украины преуспели на двух направлениях на южном фронте. Так, в Запорожской области защитники продвинулись на направлениях Новоданиловка – Новопрокоповка и Малая Токмачка – Вербовое.

Видео дня

Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, передает Military Media Center. Как отметил представитель, украинские военные продолжают продвигаться на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

В настоящее время защитники закрепляются на достигнутых позициях по этим направлениям.

"На направлениях Новоданиловка - Новопрокоповка и Малая Токмачка - Вербовое имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - сообщил спикер.

Также Силы обороны на Бахмутском направлении продолжают развертывание наступательных операций к югу от города Бахмут.

Напомним, что за прошедшие сутки в Украине произошло 35 боевых столкновений. Силы обороны продолжают наносить урон русским оккупационным войскам. Наша авиация за 29 августа нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и четыре – по зенитно-ракетным комплексам противника.

OBOZREVATEL сообщал, что западные СМИ определили, сколько танков Leopard 2 потеряла Украину за время контрнаступления ВСУ. И их оказалось меньше, чем писали россияне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!