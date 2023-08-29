Меньше, чем писали россияне: западные СМИ посчитали, сколько танков Leopard 2 потеряла Украина за время контрнаступления

Западные СМИ посчитали, сколько танков Leopard 2 потеряла Украина за время контрнаступления ВСУ. И их оказалось меньше, чем писали россияне.

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Об этом сообщает Forbes. Отмечается, что за 13 недель с момента начала долгожданного контрнаступления по нескольким направлениям на юге и востоке Украины украинская армия потеряла всего пять из 71 танка Leopard 2 .

При этом, порядка 10 танков немецкого производства получили повреждения. Однако эти бронемашины украинцы уже ремонтируют на складах в Польше и Германии и возвращают их на фронт.

"Фундаментальная прочность 69-тонного Leopard 2 означает, что танки могут получить повреждения, посетить ремонтную базу, вернуться в бой, а затем снова получить повреждения и отправиться на ремонт. Так далее и так далее. Leopard 2 подлежит вторичной переработке. Что еще более важно, вполне возможно, что почти каждый член экипажа пяти уничтоженных танков — всего 20 человек — покинул свою машину до того, как она сгорела или взорвалась", – сказано в сообщении.

К слову, украинские военные заявляют, что даже самую серьезно поврежденную технику восстанавливают и отправляют в ремонт.

"Можно заменить кусок металла, пусть он и дорогой, но человеческую жизнь не восстановить", – пояснил украинский военный Александр Солонько.

Как сообщал OBOZREVATEL, Греция присоединится к странам, участвующим в подготовке украинских пилотов на F-16.

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