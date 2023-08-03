"ВСУ ежедневно срывают попытки прорыва россиян": Сырский рассказал о ситуации на Купянском и Лиманском направлениях. Фото
На Купянском и Лиманском направлениях фронта оккупационная российская армия продолжает вести активные наступательные действия. Силы обороны Украины ежедневно срывают планы врага прорвать нашу оборону.
Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в четверг, 3 августа. Его слова процитировали в Telegram-канале Military Media Center.
В то же время украинские военные наносят оккупантам существенные потери – они "отминусовывают" личный состав и технику противника, таким образом уменьшая его наступательный потенциал.
На Бахмутском направлении, как рассказал Сырский, украинская армия продолжает проводить наступательные действия.
"Шаг за шагом, в условиях сильного сопротивления врага наши бойцы освобождают территорию, приближая победу! Слава Украине!" – подчеркнул генерал-полковник.
Командующий Сухопутными войсками отметил, что весь день работал в органах управления и воинских частях на фронте.
На Бахмутском направлении его работа была посвящена проблемам увеличения темпов наступления и перспектив дальнейших действий. На Лиманском и Купянском направлениях совместно с командирами были рассмотрены вопросы реагирования на наступательные действия противника, повышение эффективности огневого поражения врага, борьбы с дронами разных типов, обеспечение действий наших войск.
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский сообщил, что по всем направлениям фронта на востоке и юге нашей страны проходят жестокие бои. Оккупационная армия России пытается всеми силами остановить контрнаступление Сил обороны Украины, но что бы ни делал враг, украинская сила доминирует.
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