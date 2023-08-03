'ВСУ ежедневно срывают попытки прорыва россиян': Сырский рассказал о ситуации на Купянском и Лиманском направлениях. Фото

На Купянском и Лиманском направлениях фронта оккупационная российская армия продолжает вести активные наступательные действия. Силы обороны Украины ежедневно срывают планы врага прорвать нашу оборону.

Видео дня

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в четверг, 3 августа. Его слова процитировали в Telegram-канале Military Media Center.

В то же время украинские военные наносят оккупантам существенные потери – они "отминусовывают" личный состав и технику противника, таким образом уменьшая его наступательный потенциал.

На Бахмутском направлении, как рассказал Сырский, украинская армия продолжает проводить наступательные действия.

"Шаг за шагом, в условиях сильного сопротивления врага наши бойцы освобождают территорию, приближая победу! Слава Украине!" – подчеркнул генерал-полковник.

Командующий Сухопутными войсками отметил, что весь день работал в органах управления и воинских частях на фронте.

На Бахмутском направлении его работа была посвящена проблемам увеличения темпов наступления и перспектив дальнейших действий. На Лиманском и Купянском направлениях совместно с командирами были рассмотрены вопросы реагирования на наступательные действия противника, повышение эффективности огневого поражения врага, борьбы с дронами разных типов, обеспечение действий наших войск.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский сообщил, что по всем направлениям фронта на востоке и юге нашей страны проходят жестокие бои. Оккупационная армия России пытается всеми силами остановить контрнаступление Сил обороны Украины, но что бы ни делал враг, украинская сила доминирует.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!