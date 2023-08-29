ВСУ имеют успехи в направлении Вербового на южном фронте – Генштаб

Украинские военнослужащие продолжают контрнаступательную операцию на Мелитопольском направлении. После освобождения населенного пункта Роботино, защитники продвинулись в направлении села Вербовое.

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Бойцы ВСУ закрепляются на новых рубежах и наносят значительные потери врагу. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

По его словам, Силы обороны Украины имеют успех в направлении Новоданиловка – Вербовое в Запорожской области. Военнослужащие наносят огневое поражение по позициям российских оккупационных войск с помощью артиллерии.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском и Мелитопольском направлениях. В направлении Новоданиловка – Вербовое имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по обнаруженным целям противника. Осуществляют меры контрбатарейной борьбы", – сообщил спикер Генштаба ВСУ.

Также в Генштабе подчеркнули, что российские оккупанты продолжают нести огромные потери в личном составе. Из-за этого россияне вынуждены активно применять резервы.

"Враг несет значительные потери в личном составе, вооружения и техники. Осуществляет перемещение подразделений и войск. Активно применяет резервы", – добавил Ковалев.

Напомним, украинские военнослужащие в ходе контрнаступательной операции на юге страны сталкиваются с обширными минными полями и фортификационными заграждениями. Однако это не единственный фактор, который усложняет продвижение Сил обороны Украины.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины освободили населенный пункт Роботино Запорожской области и прорвали первую линию обороны российских оккупантов. Аналитики предполагают, что следующая линия может быть менее защищена, что позволит украинским защитникам легче продвигаться.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе контрнаступления в южных регионах Украины наши защитники вынуждены преодолевать многоэшелонированную оборону российских оккупантов. На некоторых участках фронта военные насчитали до 10 тысяч минно-взрывных заграждений.