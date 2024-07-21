ВСУ истощают боевой потенциал армии РФ: на фронте произошло 126 боевых столкновений – Генштаб

Вооруженные силы Украины активно работают над тем, чтобы сорвать планы российских захватчиков на наступление и истощить их боевой потенциал. С начала текущих суток на фронте произошло 126 прямых боевых столкновений.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22.00 субботы, 20 июля. Враг совершил два ракетных удара (14 ракет), 54 авиационные атаки (69 крылатых бомб) и 531 удар дронами-камикадзе. Кроме того, было зафиксировано 3179 обстрелов по позициям украинских войск.

На Харьковском направлении российские войска пять раз штурмовали позиции украинских сил в районах Волчанска и Глубокого, но безуспешно.

Купянское направление также подверглось значительным атакам — враг предпринял одиннадцать попыток атаковать наши позиции. В настоящее время продолжаются семь боев в районах Глушковки, Стельмаховки и Песчаного.

В Лиманском направлении российские войска семь раз штурмовали позиции украинских защитников. Пять атак были отбиты в районах Невского и Макеевки, еще две атаки продолжаются.

На Северском направлении наши силы отразили восемь попыток противника улучшить свое тактическое положение вблизи Верхнекаменского, Спорного и Выемки. оккупанты понесли потери и отошли.

На Краматорском направлении захватчики 11 раз безуспешно попытались продвинуться вперед в направлении Временного Яра, Калиновки, Новомаркового и Ступочек. Бой неподалеку от Клещиевки продолжается.

На Торецком направлении российские войска пять раз атаковали районы Железного, Северного и Нью-Йорка. Боевые действия продолжаются во всех трех локациях.

На Покровском направлении противник совершил 47 штурмовых и наступательных действий в течение дня. Наиболее активные бои ведутся в районах Новоалександровки, Прогресса и Новоселовки Первой. Четыре боя в этом направлении продолжаются. Сегодня украинские войска ликвидировали 87 и ранили 127 оккупантов. Также уничтожены два бронированных автомобиля "Тигр", два бронетранспортера, два баражирующих боеприпаса "Ланцет" и три артсистемы врага.

На Кураховском направлении произошло 11 боевых столкновений. Враг безуспешно пытался продвинуться в районах Красногоровки, Георгиевки, Парасковеевки и Константиновки.

На Времивском направлении четыре боя у Старомайорского и Константиновки завершились поражением для врага.

На Ореховском направлении противник активизировался, совершив пять атак неподалеку от Роботино и Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении враг восемь раз пытался атаковать на левобережье Днепра, в том числе на направлении Казачьи Лагеря – Крынки, безуспешно.

В других направлениях существенных изменений не произошло.

Особо отметили у Генштабы украинских воинов из 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, стойко защищающих Донбасс от многочисленных атак противника.

Как сообщал OBOZ.UA, ключевой целью для российских оккупационных войск на фронте в Украине есть захватить всю Луганскую и Донецкую области. В то же время, для наступлений на новых направлениях армия страны-агрессора не имеет ресурсов.

Ранее сообщалось, что ряд американских сенаторов от Республиканской и Демократической партий высказались за то, чтобы Белый дом снял для сил обороны Украины ограничения на использование американского дальнобойного оружия. Они считают, что до сих пор поддержка Киева Вашингтоном не была достаточно решительной, и это нужно исправлять.

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