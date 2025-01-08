ВСУ истощают боевой потенциал врага: на Курщине отбиты 25 атак оккупантов

В течение вторника, 7 января, по всем направлениям фронта произошло 159 боевых столкновений Сил обороны Украины с российскими оккупационными войсками. Самой горячей была ситуация на Покровском, Времевском и Кураховском направлениях, а также на Курщине.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00. Там отметили, что в течение суток противник нанес по территории Украины 28 авиационных ударов с применением 59 КАБов, а также использовал для поражения 750 дронов-камикадзе.

В общей сложности враг совершил 3886 обстрелов по позициям наших войск с использованием различных типов вооружения.

"Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощения их боевого потенциала", – говорится в сообщении.

На Харьковском направлении наши войска отражали четыре атаки врага вблизи Волчанска и Тихого. В настоящее время продолжается одна атака противника в районе Таволжанки.

На Купянском направлении агрессор совершил три атаки на наши укрепления вблизи населенных пунктов Тополи, Голубовка и Петропавловка. Наши защитники успешно отразили все атаки, противник успеха не имел.

На Лиманском направлении за день российские войска 13 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах Новосергеевки, Надии, Первомайского, Чернещины, Макеевки, Заречного, Тернов и Ивановки. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Северском направлении наши войска отразили семь атак противника в районе населенного пункта Белогоровка.

На Краматорском направлении враг семь раз атаковал вблизи Васюковки, Бондарного, Часова Яра и Ступочек. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Торецком направлении оккупанты сегодня семь раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Торецк, Пивничное и Щербиновка. Продолжаются два боестолкновения.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 38 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских окупантов – в районах Тарасовки, Водяного Второго, Елизаветовки, Проминя, Лысовки, Сухого Яра, Зеленого, Нового Труда, Покровска, Котлиного, Нововасильевки, Надеевки. Противник применял 16 управляемых авиационных бомб по Покровску.

По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 171 и ранили 218 оккупантов в общей сложности на данном направлению; уничтожили две боевые бронированные машины и два мотоцикла, кроме того, существенно повредили танк и четыре автомобиля захватчиков.

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается уже 17 боестолкновений. Атаки наши воины отражали близ Серебряного, Славянки, Петропавловки, Андреевки, Курахового и Дачного. В настоящее время продолжается одно боестолкновение.

На Времевском направлении враг 20 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Янтарное, Константинопольское, Успеновка, Константинополь, Новоселка и Привольное, два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении наши войска отразили одну атаку противника в районе Новоселки. Противник успеха не имел.

На Приднепровском направлении враг дважды без успеха пытался потеснить Силы обороны в районе острова Козацкий.

На Курском направлении украинские защитники отбили 25 атак оккупантов, продолжается еще шесть боестолкновений.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники показали дроновый удар, нанесенный по точке взлета российских беспилотников. Это произошло в окрестностях Волчанска Харьковской области.

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