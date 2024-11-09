ВСУ истощают врага по всей линии фронта: какая ситуация на передовой

На поле боя в течение 8 ноября по состоянию на 22:00 произошло 164 боевых столкновения воинов Сил обороны Украины с российскими оккупантами. ВСУ истощают армию РФ по всей линии фронта, враг пытается активно наступать на Покровском и Кураховском направлениях.

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Об этом сообщили в сводке с передовой, опубликованной Генеральным штабом ВСУ в Telegram. Украинские военные, как отмечается, дают отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории.

На Харьковском направлении в течение дня враг четырежды без успеха атаковал позиции Сил обороны недалеко от Волчанска. Кроме того, захватчики нанесли авиационные удары по населенным пунктам Волчанск, Одноробовка и Харьков.

На Купянском направлении противник 14 раз проводил наступательные штурмы в районах Кондрашовки, Колесниковки, Загрызового, Лозового и Берестового. Украинские защитники отбили 13 атак, еще одно боеприкосновение вблизи Берестового продолжается.

На Лиманском направлении в течение суток войска РФ 11 раз атаковали позиции ВСУ возле Грековки, Заречного, Тернов, Торского и Григорьевки.

На Северском направлении Силы обороны отразили четыре атаки противника в районе населенного пункта Белогоровка, вблизи Верхнекаменского идет одно боеприкосновение.

На Краматорском направлении защитники Украины остановили штурм оккупантов вблизи населенного пункта Бондарное.

На Торецком направлении россияне 10 раз атаковали возле Торецка и Щербиновки, три боестолкновения еще продолжаются. Захватническая армия активно применяла авиацию в течение дня, так были нанесены удары по районам населенных пунктов Дилиевка, Дружба, Торецк, Щербиновка и Петровка.

На Покровском направлении захватчики 34 раза пытались прорвать нашу оборону возле Миролюбовки, Новоторецкого, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Селидового, Вишневого и Млечного. Три атаки до сих пор продолжаются.

На этом направлении в течение суток было обезврежено 290 окупантов, 133 из них – безвозвратно. Кроме этого, уничтожены семь боевых бронированных машин, четыре мотоцикла и один блиндаж.

На Кураховском направлении враг 40 раз атаковал позиции украинской армии вблизи Ильинки, Берестков, Новоселидовки, Новодмитровки, Вознесенки, Максимовки, Антоновки и Екатериновки. Продолжается 21 бой. С начала суток обезврежено 149 окупантов, 48 из них – безвозвратно, также уничтожены две единицы ББМ, один автомобиль, четыре мотоцикла, одна станция РЭБ, один генератор и одна станция спутниковой связи.

На Времивском направлении захватчики совершили шесть наступательных действий недалеко от Трудового, Константинопольского и Сухих Ялов. Четыре атаки уже отбиты, одно боеприкосновение продолжается.

На Ореховском направлении враг пытается продвинуться вблизи Новоандреевки. Украинские защитники отбили один вражеский штурм, к настоящему времени незавершенными остаются еще три боестолкновения.

Три раза в Приднепровском направлении россияне потерпели поражение, атакуя оборонительные рубежи украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский сегодня заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте – сложнее сейчас Кураховское и Покровское направления.

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