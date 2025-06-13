ВСУ легко уничтожат группировку РФ в Приднестровье: Олег Симороз назвал две выгоды

Уровень угрозы для южного региона Украины, в частности, Одесской области, можно уменьшить путем решения вопроса непризнанной Приднестровской народной республики и оперативной группировки войск страны-агрессора РФ, базирующейся на территории этого анклава. Уничтожение российской военной группировки на территории Молдовы не станет трудной задачей для Вооруженных сил Украины. К тому же она является законной военной целью Украины. Однако есть определенные условия, при которых такая операция была бы целесообразна и полезна.

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С просьбой "зачистить" Приднестровье от российского военного присутствия может обратиться к Украине руководство Молдовы. В то же время украинская сторона должна иметь определенные выгоды от этого. К примеру, Кишинев мог бы заплатить за операцию ВСУ оружием, или позволить украинским защитникам забрать военные склады страны-оккупанта на территории ПНР. В то же время необходимо понимать, что из-за того, что Приднестровье отрезано от России, любая его поддержка со стороны Кремля выглядит крайне проблематичной.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал ветеран войны, общественный активист, юрист Олег Симороз.

– Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что город Одесса является мишенью для страны-агрессора России. По словам главы государства, после взятия Одессы враг планирует выйти на границу с Молдовой и Румынией. Как вы оцениваете ресурсы противника для достижения этой цели? Ведь вспомним, что с начала полномасштабного вторжения оккупационная армия не смогла захватить ни одного областного центра.

– Относительно того, что враг не захватил ни одного областного центра, то здесь очень простая связь: это связано с мужеством и героизмом наших украинских военных и ВСУ. Потому что такие намерения были и по Херсону, и по Николаеву, Запорожью, Харькову, Киеву, Сумам, Чернигову и тому подобное. И исключительно действия ВСУ помешали этим намерениям и сделали такие действия россиян неуспешными.

Что касается слов первого лица государства об Одессе и Одесской области, о выходе к границам с Молдовой и Румынией, то прежде всего в них имеется политическая информационная часть. Подтверждать такое намерение врага можно тем, что 12 лет подряд Россия об этом говорит. Они называют Одессу российским городом, постоянно заявляют о стремлении его захватить.

Если же посмотреть на карту боевых действий, то становится понятным, что это, пожалуй, самая призрачная часть из того, что у них может получиться. Если смотреть на всю линию боевого соприкосновения, включая Беларусь, то Одесса имеет выгодное ландшафтное, географическое положение. Она отделена и морем, и лиманами возле Очакова. И это превращает ее в своеобразную крепость. Без захвата Херсона и Николаева россияне не смогут всерьез думать о захвате Одессы.

Захват Херсона и Николаева представляется малоперспективным. Сейчас россияне находятся на правом берегу Днепра, куда отошли в результате наших контрнаступательных действий. Река Днепр является достаточно мощным фактором сдерживания. Поэтому даже о Херсоне для них достаточно трудно говорить.

Одесса может рассматриваться россиянами исключительно за счет суши. За годы полномасштабной войны мы уже поняли, что у россиян нет современного флота в Черном море. Из акватории моря, с берегов Крыма до Одессы расстояния небольшие, поэтому здесь их большие корабли малоэффективны. Мы, фактически не имея флота, закрыли этот вопрос надводными и воздушными дронами. Плюс есть еще и минирование в море. Российский паритет в Черном море не ощущается, враг не имеет здесь инициативы.

Так что говорить можно много. В России до сих пор говорят о захвате Львова - после стольких поражений, после стольких потерь.

Думаю, заявление президента - это также ответ западной прессе, которая ссылалась на возможные действия наших Сил в Приднестровье.

– По последним оценкам, сейчас российская группировка в Приднестровье составляет около 1,5 тысяч военнослужащих. Была информация о том, что Россия намерена увеличить ее до 10 тысяч. Если это действительно произойдет, как это скажется на опасности, которую мы сейчас оцениваем?

– Конечно, это скажется в негативную сторону для нас. Но они не имеют на это ресурса. Они отрезаны от России, они не имеют возможности реально пополнять эти войска. Но глобально вопрос ПНР надо решать, потому что там находятся войска.

Моя субъективная позиция: уровень угрозы, который есть в этом регионе, в Одесской области и не только, надо уменьшать. Для нас варианты могут быть разнообразны. Когда либо Молдова официально обратится к нам с этой просьбой, либо когда мы почувствуем, что российская группировка в Приднестровье несет угрозу нашей территориальной целостности. И это логично, ведь у нас война с Россией. Следовательно, это является абсолютно законной целью.

Если молдавская сторона не может там навести порядок или не имеет такого намерения. Но мы сейчас говорим о террористической стране – России, – которая наносит удары по нашей стране.

Но здесь надо учитывать прагматическую выгоду. В принципе, эта операция не должна быть для нас проблематичной. Численности наших бригад хватит на то, чтобы эту группировку полностью уничтожить. Но мы не будем охранниками этой территории для Молдовы. Нам нужна выгода: либо Молдова обращается и платит нам за это, желательно оружием, либо мы заходим и забираем все склады. Но вопрос, будет ли возможность забрать эти склады неповрежденными. В этом заключаются два интереса, оба несут экономически-военную цель.

Потому что просто уничтожить россиян на этой территории – это якобы интересно, но у нас пока нет ресурса на то, чтобы проводить такую операцию, не получая какой-то выгоды.

Если россияне пойдут на эскалацию в Приднестровье, это закончится для них плохо. Но в целом история с увеличением контингента в ПНР выглядит смешно. За четыре года полномасштабной войны Приднестровье остается отрезанным регионом. Они даже не имеют возможности отправлять задержанных в Россию, потому что пользуются инфраструктурой Молдовы. А Молдова выражает нам свою поддержку в войне с Россией.

– Последний вопрос - как раз по поддержке Украины со стороны союзников. Министр обороны США Гегсет заявил, что США намерены сократить свой бюджет на закупку оружия для Украины в 2026 году. По его словам, "мирное урегулирование путем переговоров" якобы отвечает наилучшим интересам Украины, России и США. Если действительно помощь США будет существенно сокращена, насколько плохой новостью это будет для нас? Возможно, к тому времени можно ожидать еще большего развития отечественного ВПК и активизации европейских партнеров? Каковы ваши оценки?

– Это заявление ожидаемо и прогнозируемо, учитывая ту позицию, которую в целом занял Белый дом. Это заявление он сделал на слушаниях в Сенате, поэтому оно имеет достаточно высокий уровень.

Но к этому надо было готовиться. Это то, о чем я постоянно говорю. Все зависит от нашего оборонно-промышленного комплекса. США не будут воевать за Украину. Если мы хотим выиграть, это не будет победа наших союзников и США. Когда официальные должностные лица правительства и политическая верхушка Украины говорят о том, что наш ОПК на четвертый год полномасштабной войны загружен на 33%, это говорит о том, что процесс движется не в том направлении. Это критически малая цифра, которая не даст нам возможности нормально существовать в условиях большой войны и давать сопротивление врагу.

В налоговой системе мы не видим увеличения налогов для самых богатых слоев населения – мы видим противоположную тенденцию: увеличение налоговой нагрузки на работающий класс, на рабочих, на малых предпринимателей. У нас до сих пор не проведена национализация стратегических предприятий. Мы не ищем механизмов наполнения бюджета. Мы до сих пор не можем конфисковать имущество всей пророссийской шайки в Украине. Мы не дожимаем санкционную политику.

Подытоживая, скажу, что нам надо меняться. Украина не может существовать так, как она существует последние более трех лет. Оборонно-промышленный комплекс должен быть заполнен на 100%, работать в три смены, 24/7. Это о воюющей стране. Правительство должно проводить политику, которая соответствует условиям военного положения.