ВСУ ликвидировали 115 захватчиков на Покровском направлении: в Генштабе рассказали о ситуации 'на нуле'

На поле боя в Украине в течение 1 ноября по состоянию на 22:00 произошло 126 боевых столкновений воинов Сил обороны с российским оккупационным войском. Самой сложной ситуация остается на Кураховском и Покровском направлении – враг штурмует позиции ВСУ, но несет большие потери.

Видео дня

Об этом говорится в сводке с фронта, опубликованной в Telegram-канале Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В течение дня противник нанес по Украине три ракетных удара, 52 авиационных удара (в частности, задействовал 73 КАБ) и 400 ударов дронами-камикадзе, совершил 2926 обстрелов позиций наших войск.

На Харьковском направлении произошло одно боестолкновение неподалеку от Волчанска. Враг применял авиацию и нанес пять авиаударов, сбросив 11 КАБов в районах населенных пунктов Дергачи, Резниково, Гоптовка и Ольховатка, также выпустил четыре НАРа в районе Бочкового.

На Купянском направлении враг пять раз атаковал районы Петропавловки, Лозовой, Кругляковки и Загрызового.

На Лиманском направлении за день российские войска 14 раз штурмовали позиции Сил обороны в районах Дружелюбовки, Екатериновки, Грековки, Макеевки, Тернов и в Серебрянском лесу. Все атаки отбиты.

На Краматорском направлении завершились неудачей три попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Ступочек.

На Торецком направлении армия РФ трижды штурмовала в районах Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении враг совершил 36 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность оккупантов сохраняется в районах Сухой Балки, Сухого Яра, Миролюбовки, Николаевки, Лысовки, Крутого Яра, Новогродовки и Селидового. Семь боестолкновений на направлении еще продолжаются. ВСУ за день ликвидировали 115 и ранили 192 оккупанта.

На Кураховском направлении произошло 48 боестолкновений в районах Островского, Ильинки, Новоселидовки, Кременной Балки, Новодмитровки, Волченки, Максимильяновки, Дальнего, Антоновки и Екатериновки.

На Времивском направлении враг дважды пытался прорваться к Трудовому, но безуспешно.

На Приднепровском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Враг провел четыре неудачных штурма.

Как сообщал OBOZ.UA, разведка Британии назвала основные проблемы, с которыми столкнутся войска КНДР, если страна-агрессор Россия бросит их на передовую в бои против Сил обороны Украины. В частности, это языковой барьер, а также отсутствие боевой слаженности с российскими оккупантами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!