ВСУ ликвидировали группу оккупантов точным выстрелом из большого калибра: Сырский показал видео
ВСУ продолжают ликвидировать личный состав и технику пришедших на украинскую землю россиян, чтобы оккупировать ее. Так, благодаря точному выстрелу из большого калибра удалось уничтожить сосредоточение живой силы захватчиков.
Об этом сообщает командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский. По позициям врагам четко отработали воины 22-й отдельной механизированной бригады.
Позицию оккупантов обнаружили благодаря работе аэроразведки и скорректировали по ним огонь.
"Работает 22 ОМБр. Благодаря работе аэроразведки, было обнаружено сосредоточение живой силы россиян. Точным выстрелом из большого калибра оккупантов было уничтожено! Слава Украине", – написал Александр Сырский в дополнение к видео работы военных.
Как сообщал OBOZREVATEL, для успешного контрнаступления украинской армии необходимы дальнобойные ракеты типа ATACMS. Несмотря на то, что франко-британские Storm Shadow превышают их по техническим характеристикам, ATACMS лучшие, поскольку их носителей – РСЗО HIMARS – в Украине достаточно. Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Селезнев.
Напомним, что 30 июня глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что решение о передаче Украине ракет ATACMS будет принимать лично президент США Джо Байден. Он заверил, что этот вопрос постоянно обсуждается, идет постоянный процесс пересмотра решений.
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