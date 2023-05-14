ВСУ ликвидировали под Бахмутом двух российских полковников

В России подтвердили ликвидацию двух российских полковников под Бахмутом. Украинские военные упаковали в пакеты комбрига 4 отдельной мотострелковой бригады так называемого 2 армейского корпуса "ЛНР" Вячеслава Макарова, а также заместителя командира 2 АК Евгения Бровко.

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Вопреки сложившейся традиции, о "денацификации" высокопоставленных оккупантов заявили в российском минобороны. При этом в государстве-агрессоре выдумали для них "героические" смерти.

"При отражении атаки ВСУ погибли два российских полковника, сообщило минобороны. Это замкомандира армейского корпуса по военно-политической работе Бровко, участвовавший в отражении атаки ВСУ в Артемовске, и командир 4-й мотострелковой бригады Макаров, руководивший боем в районе населенного пункта Красное", – процитировали прозвучавшее в ходе брифинга МО РФ заявление пропагандисты из российского РБК.

Более многословными оказались пропагандисты из канала МО РФ "Звезда". Факт ликвидации двух высокопоставленных оккупантов там решили скрасить "героическими обстоятельствами" их уничтожения.

По версии "Звезды", Макаров, уничтоженный южнее населенного пункта Красное на Бахмутском направлении, лично руководил действиями оккупационной группировки. Она якобы "отразила атаки батальонной тактической группы ВСУ".

"Командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров, находясь на передовой, лично руководил боем;. Две атаки противника были отражены... В ходе отражения третьей атаки командир бригады был тяжело ранен и погиб во время эвакуации с поля боя", – выдали пропагандисты.

Второй "денацифицированный" украинскими воинами российский полковник, по версии пропагандистов, изображал из себя "генералиссимуса" непосредственно в Бахмуте.

"Заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко, руководил действиями личного состава, находясь на другом участке отражения атак противника. В ходе боя по отражению одной из атак полковник Евгений Бровко героически погиб, получив множественные осколочные ранения", – уверяют пропагандисты МО РФ.

При этом, по данным офицера ВСУ Анатолия Штефана, оба российских полковника погибли в районе Клещеевки, куда украинские воины накануне доставили мощную "бавовну".

"Огневое поражение. Точка. Замполит корпуса приехал поднять всех в атаку на лошадях и с саблями, но прилетел подарок на командный пункт", – отметил офицер.

Вследствие прилета в 4 ОМСБр 2-го армейского корпуса оккупационных войск РФ на Донбассе ликвидированы или ранены до 20 оккупантов, среди которых – командир и начальник штаба бригады и один из заместителей командующего 2 АК.

По данным Штефана, подтверждена ликвидация "заместителя командующего 2АК по МПО полковника "Т"; командира 4 ОМСбр полковника "М"; начальника штаба 4 ОМСбр полковника "М". А заместитель командира 4 ОМСбр, полковник с фамилией, начинающейся на букву "Я", был тяжело ранен, поэтому не исключено, что он в конце концов присоединится к "старшим товарищам" и из разряда "300-х" пополнит списки ликвидированных.