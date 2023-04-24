ВСУ ликвидировали за сутки 660 оккупантов и сбили 11 российских дронов: данные Генштаба

Защитники Украины с начала полномасштабного вторжения российской армии 425 суток назад ликвидировали уже 187 080 ее солдат и офицеров. Накануне в ряды "двухсотых" отправили еще 660 оккупантов.

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Из техники врага за год и два месяца полномасштабной войны наши воины больше всего уничтожили бронемашин ВС РФ. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Кроме большого количества живой силы, 23 апреля бойцы Сил обороны уничтожили 23 единицы автомобильной техники и автоцистерн (всех 5753), 12 артиллерийских систем (2849) вражеского войска.

Также воины сожгли восемь ББМ (в общем 7139) и восемь танков (3683) захватчиков. В небе обезвредили 11 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всего 2413).

Список остального уничтоженного вооружения и техники ВС РФ за сутки не изменился: всего отминусировано 911 крылатых ракет, 539 РСЗО, 308 самолетов, 294 вертолета, 289 средств ПВО, 18 кораблей/катеров.

В сводке относительно событий на фронте 23 апреля отмечается, что воины ВСУ сбили два российских разведывательных БПЛА типа "Мерлин" и один "Орлан-10", а также восемь дронов-камикадзе типа "Ланцет".

Также известно, что за неделю с 17 по 23 апреля бойцы ВСУ устроили оккупантам мощную "бавовну". В результате армия РФ на временно захваченных ею территориях Украины потеряла еще два склада с оружием и боекомплектом, пять штабов.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы 3-й ОШБр провели результативный бой с "вагнеровцами" возле Бахмута на Донетчине. Защитники проникли во вражеский окоп и ликвидировали наемников с близкого расстояния.

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