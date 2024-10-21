ВСУ мужественно держат оборону: за сутки на фронте произошло более 160 боевых столкновений – Генштаб

В Украине в понедельник, 21 октября, по состоянию на 22:00 произошло уже 167 боевых столкновений. Больше всего – на Кураховском направлении (53 боя), где войска России проявляют очень высокую активность.

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В сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что наши воины продолжают мужественно удерживать оборону страны. За неполные сутки враг нанес один ракетный и 54 авиационных ударов (с применением 99 КАБов), более 560 ударов дронами-камикадзе.

Также оккупационная армия осуществила более 3 тысяч обстрелов наших позиций и населенных пунктов с использованием различных типов вооружений.

На Харьковском направлении произошло четыре боя. Две атаки в районе Волчанска отбиты украинскими воинами, еще две (по состоянию на 22:00) продолжались.

На Купянском направлении противник 11 раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Голубовки, Колесниковки, Лозовой, Песчаного, Вишневого и Новоосинового. Четыре атаки еще не закончились.

На Лиманском направлении россияне атаковали 20 раз, пытались продвинуться в направлении Грековки, Новомихайловки, Ямполевки, Новосадового, Тернов, Заречного и Серебрянского лесничества. 19 штурмов отбито, еще одно боестолкновение, в районе Новомихайловки, продолжалось.

На Северском направлении в 22:00 шло одно боестолкновение неподалеку от Ивано-Дарьевки. В течение суток оккупанты сбросили 11 КАБов в районе Северска.

На Краматорском направлении было два столкновения. Активность захватчики проявляли в районах Ступочек, все попытки врага улучшить свое положение были остановлены. Противник сбросил четыре авиабомба в районах населенных пунктов Часов Яр и Стенки.

Агрессор четырежды пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. Оккупанты в районах населенных пунктов Торецк и Щербиновка три раза получили жесткий отпор от наших защитников. Одна атака еще продолжалась.

Интенсивно атаковал враг на Покровском направлении. Здесь агрессор совершил 45 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность сохраняется в районах населенных пунктов Селидово, Проминь, Михайловка, Воздвиженка, Миролюбовка, Новотроицкое и Сухой Яр. В общей сложности 41 атаку на направлении украинские воины уже отбили, еще четыре боестолкновения продолжались. Ситуация сложная, но контролируемая, Силы обороны прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину территории.

По имеющейся на 22:00 информации, на этом участке фронта потери ВС РФ составили 490 человек (из них убитыми – 257). Уничтожены один танк, девять БТР, четыре автомобиля, две БМП и три багги. Кроме того, два танка, три БТР, четыре авто, две пушки и один мотоцикл врага повреждены.

Горячее всего было на Кураховском направлении. Здесь произошло 53 столкновения. Захватчики сохраняли высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Горняк, Новодмитровка, Кураховка, Константиновка, Максимилиановка, Антоновка, Курахово, Водяное. Подразделения Сил обороны отразили 51 атаку, две еще не закончились.

На Времивском направлении из 11 боеприкосновений семь остановлены в районе Богоявленки, одно – возле Новоукраинки. Еще три боя продолжались. Ситуация контролируемая. Противник активно применял авиацию в районе Новодаровки, Богоявленки, Великой Новоселки.

На Ореховском направлении три безуспешных атаки врага отбиты нашими защитниками в районе Роботино.

На Приднепровском направлении воины шесть раз отбивали атаки российских захватчиков.

В ГШ ВСУ добавили, что Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по территории России. Зафиксирован по меньшей мере 21 авиаобстрел с применением 43 КАБов.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Генштаб отметил воинов, которые в чрезвычайно сложных условиях сдерживают атаки превосходящих сил противника и наносят ему невосполнимые потери:

– 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады;

– 35 отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского;

– 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады;

– 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады;

– 60 отдельной механизированной Ингулецкой бригады.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 16:00 воскресенья, 20 октября, вдоль всей линии фронта в ГШ ВСУ насчитывали 95 боевых столкновений.

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