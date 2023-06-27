ВСУ на Бахмутском направлении ликвидировали еще сотню захватчиков и взяли пленных, – Череватый

За прошедшие сутки на Бахмутском направлении украинские воины 15 раз вступали в боевые столкновения с российскими оккупантами. Уничтожено более сотни захватчиков.

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Также защитники пополнили обменный фонд, захватив в плен девять наемников частной военной компании. Об этом рассказал спикер Восточного управления войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"За эти сутки 309 раз на Бахмутском направлении враг обстрелял нас из ствольной реактивной артиллерии. Произошло 15 боестолкновений, два авианалета. Мы уничтожили 111 оккупантов, 187 были ранены, девять попали в плен", – рассказал Череватый.

По его словам, 28 июня Вооруженные силы покажут захваченных в плен окккупантов на видео.

"Это ветераны из ЧВК. И вы увидите, какой они общественный срез представляют", – добавил Череватый.

Напомним, 26 июня за сутки ВСУ ликвидировали еще 590 захватчиков, сожгли 28 артсистем и 10 БПЛА врага. В общей сложности уничтожены или повреждены 89 единиц техники и вооружения ВС РФ.

По подсчетам Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за время полномасштабного вторжения Россия лишилась уже 226 170 своих солдат.